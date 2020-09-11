Lateral holandês assina por quatro anos com o Famalicão, de Portugal

Nesta sexta, o lateral esquerdo, Calvin Verdonk, holandês de 23 anos, foi anunciado como o mais novo reforço do Famalicão, de Portugal. O jogador assinou um contrato válido por quatro temporadas e se mostrou muito feliz em vestir a camisa do clube que terminou na sexta posição do Campeonato Português na última temporada.
- Estou muito entusiasmado por dar este passo na minha carreira. É a primeira experiência fora do meu país e sinto ser o clube ideal para continuar a evoluir - apontou Calvin Verdonk, que pertencia ao Feyenoord Recém-promovido à elite do futebol lusitano, o Famalicão fez uma campanha surpreendente e lutou por uma vaga na Liga Europa até o fim. A classificação não veio, mas a equipe almeja voos maiores nesta temporada, que se aproxima. Com isso, Calvin Verdonk é um jovem, que pode ajudar a equipe a crescer ainda mais no cenário português.
Formado nas divisões de base do Feyenoord, o jogador chegou à equipa profissional com apenas 18 anos. Em seguida, foi cedido por empréstimo ao Zwolle e ao NEC, e na última temporada atuou pelo Twente. Em seu currículo, já tem mais de 50 jogos no futebol holandês e participações em Campeonatos da Europa sub-17 e sub-19 e na seleção holandesa.