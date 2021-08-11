Lateral-esquerdo Welington sente a coxa e preocupa o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo pode ter mais um desfalque por lesão nas próximas partidas. Welington, lateral-esquerdo da equipe, entrou no intervalo no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, pela ida das quartas de final da Libertadores no lugar de Arboleda, mas sentiu a coxa esquerda e saiu machucado. Alegando dores na região posterior da coxa esquerda, Welington precisou ser substituído por Reinaldo, que pode ser o seu substituto caso o camisa 34 seja desfalque por mais jogos na temporada.

Vale lembrar que o São Paulo vem sofrendo com lesões na temporada 2021 e teve três atletas ausentes do empate desta terça-feira por problemas musculares: os atacantes Eder, Marquinhos e Luciano, este já 50 dias fora de combate.

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