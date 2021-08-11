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Lateral-esquerdo Welington sente a coxa e preocupa o São Paulo

Jogador entrou no intervalo do empate com o Palmeiras, pela Libertadores, mas saiu machucado na parte final da segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 00:07

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 00:07

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode ter mais um desfalque por lesão nas próximas partidas. Welington, lateral-esquerdo da equipe, entrou no intervalo no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, pela ida das quartas de final da Libertadores no lugar de Arboleda, mas sentiu a coxa esquerda e saiu machucado. Alegando dores na região posterior da coxa esquerda, Welington precisou ser substituído por Reinaldo, que pode ser o seu substituto caso o camisa 34 seja desfalque por mais jogos na temporada.
Vale lembrar que o São Paulo vem sofrendo com lesões na temporada 2021 e teve três atletas ausentes do empate desta terça-feira por problemas musculares: os atacantes Eder, Marquinhos e Luciano, este já 50 dias fora de combate.
ATUAÇÕES: Luan marca e é destaque positivo, mas Rigoni deixa a desejar em empate do São Paulo contra o Palmeiras
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORES Agora, um empate sem gols classifica o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 coloca a decisão nos pênaltis. Quem vencer, leva a vaga para a semifinal da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque.

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