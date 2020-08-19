futebol

Lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez deixa o Milan e acerta com o Torino

Jogador perdeu espaço na equipe rubro-negra e defenderá arquirrival da Juventus...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 14:38

Crédito: Divulgação / Site oficial do Torino
O Torino, da Itália, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez nesta quarta-feira. O suíço, que pertencia ao Milan, atuou por empréstimo no PSV, da Holanda, na segunda metade da última temporada após perder espaço no clube rubro-negro.O clube de Turim anunciou que o contrato do jogador será válido por quatro temporadas, até junho de 2024. A contratação foi finalizada por 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões na cotação atual), segundo a imprensa do País da Bota.
Rodríguez chegou ao Milan em 2017, após muito destaque com a camisa do Wolfsburg, da Alemanha, mas nunca corresponder às expectativas na equipe rossonera. Ao todo, o lateral-esquerdo fez 94 jogos pelo clube do San Siro, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

