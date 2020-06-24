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Lateral-esquerdo Marcelo ganha série de vídeos no Cartoon Network

Brasileiro do Real Madrid virou o protagonista de uma série de vídeos que serão exibidos no YouTube do canal Cartoon Network em parceria com a marca Hasbro...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 14:44

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 14:44

Crédito: Divulgação
Lateral-esquerdo do Real Madrid, o brasileiro Marcelo virou o protagonista de uma série de vídeos que serão exibidos no YouTube do canal Cartoon Network em parceria com a Hasbro, empresa de entretenimento que é dona da marca de brinquedos Nerf, que é um tipo de lançador. A ideia de vincular Nerf aos esportes é uma maneira de trazer novos desafios para os consumidores.
Vídeos com desafios feitos na casa de Marcelo mostram disputas entre o lateral e o seu melhor amigo, Caio. Misturando jogadas de futebol com a diversão de Nerf, os dois gravaram duelos pela maior pontuação em cinco episódios.
O primeiro vídeo foi lançado pelo Cartoon Network no último dia 19.A série foi gravada de acordo com as novas diretrizes de isolamento social necessárias para o período de pandemia de acordo com o governo de Madri.E MAIS:Zidane completou 48 anos: confira 10 curiosidades sobre eleJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sairEspecialistas analisam o momento do Barcelona na Liga EspanholaMundo Deportivo: 'Barcelona precisou de sangue novo para vencer' E MAIS:

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