Lateral-esquerdo marca duas vezes na prorrogação, Fulham vence o Brentford, e volta à Premier League

Crédito: Divulgação / Fulham / Site oficial

O Fulham está de volta à primeira divisão da Inglaterra. Nesta terça-feira, o time de Londres enfrentou o Brentford na final dos playoffs da Championship, a segunda divisão, e venceu por 2 a 1, com dois gols de Joe Bryan na prorrogação. Henrik Dalsgaard ainda descontou no último lance da partida, mas não foi o suficiente. O jogo foi no Wembley.O JOGOA partida foi muito tensa e muito disputada ao longo dos 90 minutos. Tentando voltar à elite um ano após cair, o Fulham foi melhor no primeiro tempo. Na etapa final, o Brentford igualou o jogo e as equipes terminaram o jogo empatando sem gols, levando a partida para a prorrogação.

HERÓI IMPROVÁVELNa prorrogação, brilhou a estrela do lateral-esquerdo Bryan. Até o jogo desta terça, o ala tinha marcado apenas um gol em toda a temporada. E o camisa 23 precisou de apenas 30 minutos para superar esta marca e balançar as redes duas vezes. No primeiro tempo, o atleta bateu falta da intermediária direto para o gol, surpreendendo o goleiro David Raya, que esperava um cruzamento. No segundo tempo, faltando apenas quatro minutos para os acréscimos, Bryan tabelou com Mitrovic e bateu na saída do goleiro.

TENTATIVA DE REAÇÃOPerdendo de um, de dois ou de mil daria no mesmo para o Brentford. Por isso, o time se lançou ao ataque em busca de um milagre para tentar a classificação para a primeira divisão inglesa depois de 73 anos. No último lance da partida, Norgaard recebeu bola levantada na área e escorou para o meio. O lateral-direito Dalsgaard chegou para desviar e diminuir o placar.

MUITA GRANA​A decisão da Championship é a a final em jogo único mais valiosa do futebol atualmente. O time que consegue a classificação para a Premier League assegura uma quantia milionária em direitos de transmissão. O Fulham, com o acesso, receberá 135 milhões de libras (R$ 938 milhões). O Brentford, em caso de vitória, receberia ainda mais: 160 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão).