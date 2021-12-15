Lateral-esquerdo Kevyn reforça o Azuriz no Campeonato Paranaense

O lateral-esquerdo Kevyn é o novo reforço do Azuriz para o próximo Campeonato Paranaense. Com passagens por Náutico e CSA, o defensor firmou contrato até o fim do Estadual. Campeão pernambucano em 2018 pelo Timbu, Kevyn valoriza a competição regional.

- O Campeonato Paranaense é um dos mais importantes do Brasil. Conta com duas equipes de Série A, outras de Série B e é um torneio bastante equilibrado. O Azuriz é uma agremiação moderna, que está crescendo e tem tudo para realizar uma campanha interessante - declarou.

Apadrinhado pelo lateral Marcelo do Real Madrid, o Azuriz, que completará quatro anos de fundação no próximo mês de fevereiro, jogará em 2022 a Copa do Brasil e a Série D. Campeão paranaense da divisão de acesso em 2020, o clube fará a sua segunda participação na elite do estado na próxima temporada. Kevyn acha possível melhorar a quinta colocação obtida neste ano.

- A primeira temporada é sempre mais difícil. Creio que agora, com um grupo mais experiente, as chances de termos um desempenho ainda melhor são boas. O elenco ainda está em formação, mas a confiança no projeto é total - definiu.