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futebol

Lateral-esquerdo Euller fala sobre primeiro ano no Chipre

Lateral-esquerdo ex-Bahia e Vitória está motivado e em alta no AEL Limassol
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 14:49
Crédito: Divulgação / AEL
Hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller fez uma avaliação do seu primeiro ano no futebol do Chipre. Feliz com sua evolução, o jogador falou sobre esse período no país.
+ Veja a tabela da Champions League- Essa minha primeira temporada no país foi de muito aprendizado. Estou trabalhando para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo no clube. Estou muito motivado para os próximos anos - disse o jogador.
+ Semana Europeia: Matheus Pereira e Nunes são chaves e Paquetá vacila feio
Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, o esporte no Chipre tem evoluído muito.
- O futebol no Chipre vem evoluindo muito nos últimos anos e isso é importante. Os clubes estão investindo mais e buscando essa evolução.

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