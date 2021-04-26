Lateral-esquerdo Euller fala sobre primeiro ano no Chipre

Crédito: Divulgação / AEL

Hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller fez uma avaliação do seu primeiro ano no futebol do Chipre. Feliz com sua evolução, o jogador falou sobre esse período no país.

+ Veja a tabela da Champions League- Essa minha primeira temporada no país foi de muito aprendizado. Estou trabalhando para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo no clube. Estou muito motivado para os próximos anos - disse o jogador.

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Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, o esporte no Chipre tem evoluído muito.