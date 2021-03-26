Lateral-esquerdo do Salgueiro Alan Pires revela que recebeu sondagens de equipes das Séries B e C

Recém-contratado junto à equipe do Salgueiro, atual campeão pernambucano, o lateral-esquerdo Alan Pires, de 28 anos, já chama a atenção de equipes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador revelou que recebeu sondagens de outras equipes, mas garante que mantém o foco no Salgueiro.
+Após de Covid-19, preparador da Ponte fala sobre recuperação dos atletas- Recentemente recebi sondagens de equipes da (Série) B e (Série) C do brasileiro, porém, neste momento, estou focado na disputa do estadual e da Copa do Nordeste – revelou Pires.
Antes de chegar à equipe pernambucana, Alan Pires defendeu o América-RJ, no início da temporada. Além deste, o lateral soma passagens por equipes como Vila Nova-GO, Crac-GO, Madureira, Cabofriense, Duque de Caxias, Portuguesa-RJ, Nacional-PB, Ferroviário-CE. Ele também tem experiência no futebol internacional, tendo atuado em Portugal e na Armênia.
O Salgueiro volta a campo na próxima segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 19h30, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste.