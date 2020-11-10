Lateral esquerdo do Barcelona está próximo de saída, diz jornal catalão

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Antes de contratar novos atletas na janela de transferências de janeiro, o Barcelona precisa vender jogadores. Segundo o “Mundo Deportivo”, o lateral esquerdo Junior Firpo está na mira do futebol italiano e sua saída ganha força nos bastidores. A Inter de Milão é o clube melhor posicionado para contratar o ex-jogador do Betis.

Contratado em 2019, Firpo não rendeu o que se esperava e não será a reposição para uma futura saída de Jordi Alba. Com o técnico Ronald Koeman, o ala tem apenas 30 minutos jogados, uma vez que o holandês prefere atuar com Sergiño Dest no lado esquerdo, mesmo sendo lateral direito de origem.