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Lateral esquerdo do Barcelona está próximo de saída, diz jornal catalão

Junior Firpo alimenta interesse de times do futebol italiano e Inter de Milão é a melhor posicionada. Culés querem investir em Eric García e Depay na janela de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 09:45

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:45

Crédito: Reprodução
Antes de contratar novos atletas na janela de transferências de janeiro, o Barcelona precisa vender jogadores. Segundo o “Mundo Deportivo”, o lateral esquerdo Junior Firpo está na mira do futebol italiano e sua saída ganha força nos bastidores. A Inter de Milão é o clube melhor posicionado para contratar o ex-jogador do Betis.
Contratado em 2019, Firpo não rendeu o que se esperava e não será a reposição para uma futura saída de Jordi Alba. Com o técnico Ronald Koeman, o ala tem apenas 30 minutos jogados, uma vez que o holandês prefere atuar com Sergiño Dest no lado esquerdo, mesmo sendo lateral direito de origem.
Caso consiga vender, o Barcelona pretende atuar no mercado e mira as contratações do zagueiro Eric García e do atacante Memphis Depay. Ambos terminam seus contratos ao fim da temporada, mas o clube catalão quer os reforços ainda para esta época e sonha em brigar por títulos nacionais e continentais.

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