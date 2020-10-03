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futebol

Lateral-esquerdo Dalbert acerta com Rennes por empréstimo

Jogador retorna ao futebol francês e irá vestir a camisa do atual líder do campeonato...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 17:54
Crédito: Divulgação
O brasileiro Dalbert está de casa nova no futebol europeu. Neste sábado, o lateral-esquerdo, vinculado a Inter de Milão, assinou contrato de empréstimo de um ano com o Rennes e foi apresentado oficialmente pelo clube.
Depois de três temporadas na Itália, o jogador, de 27 anos, retorna ao futebol francês, onde vestiu a camisa do Nice e teve sucesso na temporada de 2016/2017. Na ocasião, foi terceiro colocado na Liga e, em enquete realizada pelo site do jornal “Nice-Martin”, eleito pelos torcedores o melhor lateral-esquerdo do clube na década (2010/2019).
- Fico muito feliz de poder retornar a França e vestir a camisa de um clube como o Rennes. É um país onde me sinto à vontade e isso vai contribuir para mostrar o meu melhor futebol. Agradeço pela oportunidade e estou muito focado para ajudar a equipe a ir longe em todas as competições da temporada - disse o jogador.
Além do Campeonato Francês, Copa da Liga Francesa e Copa da França, o brasileiro irá disputar a Liga dos Campeões. O Rennes está no grupo E, ao lado de Sevilla, Chelsea e Krasnodar.
Com passagens pelas divisões de base do Flamengo, o jogador deixou o Brasil em 2013 para jogar em Portugal, onde teve passagens por Acadêmico de Viseu e Vitoria de Guimarães. Na última temporada, o jogador assumiu a titularidade na Fiorentina e anotou 8 assistências em 34 jogos.

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