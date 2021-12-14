Lateral-esquerda Natane festeja novo contrato com o São Paulo e mira 'títulos e coisas maiores' pelo clube

Seis meses depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito, ocorrida em um clássico contra o Corinthians, a lateral-esquerda Natane renovou o seu contrato com o São Paulo. E acordo firmado na semana passada, a jogadora reformou o seu vínculo até dezembro do próximo ano e assim disputará a sua quarta temporada com a camisa do Tricolor, no qual ela chegou no início de 2019. > Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Em entrevista ao site oficial do São Paulo, publicada na tarde desta terça-feira, a atleta comemorou o novo compromisso fechado com o clube, com o qual se sagrou campeã brasileira da Série A2 em 2019. Neste ano, porém, ela acabou sofrendo uma ruptura de ligamento cruzado do joelho direito, em duelo com o Timão no início de junho, que a afastou dos gramados desde então.

- Sempre tive certeza da minha vontade de ficar e fiquei muito feliz quando entraram em contato comigo querendo a minha renovação, apesar de ter me lesionado esse ano e a temporada não ter sido como eu gostaria. Estou muito feliz e motivada para o ano que vem, pra voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol, pra poder ajudar a equipe a conquistar títulos e buscar coisas maiores aqui no São Paulo - projetou Natane ao festejar a sua permanência.Sem poder contar com a lateral-esquerda, o time são-paulino foi superado pelo Corinthians por 3 a 1 no confronto de volta da final do Campeonato Paulista, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, depois de ter vencido a partida de ida da decisão por 1 a 0, no estádio do Morumbi, no dia 4 de novembro.

Natane sofreu muito nestes seis meses de afastamento dos gramados, período em que precisou ter paciência para se recuperar da lesão no joelho, mas agora está próxima de poder voltar a defender a equipe tricolor novamente.

- O dia a dia é cansativo. É um trabalho árduo em dois períodos de fisioterapia. Muito trabalho. Eu fico chateada por não estar com o grupo, não estar treinando, mas eu procurei todos os dias estar motivada pra dar o meu melhor nos treinos que eu tive que fazer - disse a lateral-esquerda ao site do clube.

- Sempre tive uma cabeça boa, me mantive firme e ajudei da maneira que pude, acompanhando os treinos, os jogos, que era o que eu podia fazer fora de campo. Fiquei com muita vontade de contribuir dentro de campo, mas como eu não podia, fiz o meu melhor fora dele - completou a jogadora.

SEGUNDA LESÃO DE LIGAMENTO CRUZADO NO JOELHO

Na entrevista ao site do Tricolor, a atleta também lembrou que já havia sofrido uma lesão deste mesmo tipo anteriormente, fato que fez com que a decepção fosse maior ainda neste ano, mas o problema serviu também para que ela amadurecesse ainda mais antes de voltar a dar continuidade à carreira.

- Eu sempre fui muito profissional como jogadora e hoje eu me vejo como uma atleta mais profissional ainda, muito dedicada e forte. Essa foi a minha segunda lesão de LCA (ligamento cruzado anterior), então foi difícil entender o motivo de isso acontecer comigo de novo, mas eu me mantive forte e me vejo como uma atleta muito focada, que trabalha bastante e procura sempre evoluir de todas as maneiras possíveis. Eu me vejo hoje mais do que uma jogadora, uma atleta - disse Natane, que também exibiu otimismo ao projetar a próxima temporada.

- Tenho uma expectativa boa. Estou bastante ansiosa pra chegar logo o momento da minha reestreia, mas tenho consciência que tudo vai acontecer no tempo certo, quando eu estiver bem preparada, fisicamente e tecnicamente. Vou saber esperar o momento certo e estou feliz e focada para mais uma ano vestindo a camisa do São Paulo - garantiu a lateral-esquerda.