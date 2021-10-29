Lateral esquerda do São Paulo pode ganhar mais uma opção no elenco

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo pode ganhar mais uma opção na lateral esquerda sem precisar realizar uma nova contratação. Trata-se de Léo, que vinha sendo utilizado como zagueiro, mas que com a chegada de Rogério Ceni e a mudança de esquema tático, pode ser utilizado no setor. Vale ressaltar que o jogador de 25 anos começou a carreira jogando na lateral. Foi assim no Fluminense e no Bahia. Quando chegou ao São Paulo, em 2019, o então treinador Fernando DIniz passou a escalar Léo na defesa. Atuando nessa posição, o zagueiro se destacou, sendo o único zagueiro canhoto do elenco.

Com Crespo, a situação não mudou e ele passou a ser titular absoluto da equipe. Tanto que o camisa 16 é o segundo jogador que mais atuou na temporada, com 49 jogos, somando 4015 minutos. Ele só não tem mais jogos no ano que o goleiro Tiago Volpi, que jogou em 54 partidas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, Ceni teve pela primeira vez à disposição Arboleda, Miranda e Léo. O treinador optou por colocar os dois primeiros e Léo foi opção no banco de reservas, interrompendo uma sequência de cinco jogos atuando os noventa minutos.