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Lateral esquerda do São Paulo pode ganhar mais uma opção no elenco

Com Rogério Ceni utilizando Miranda e Arboleda na zaga, Léo, que vinha atuando no setor, pode começar a ser utilizado na lateral, que já tem como opções Welington e Reinaldo...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 11:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode ganhar mais uma opção na lateral esquerda sem precisar realizar uma nova contratação. Trata-se de Léo, que vinha sendo utilizado como zagueiro, mas que com a chegada de Rogério Ceni e a mudança de esquema tático, pode ser utilizado no setor. Vale ressaltar que o jogador de 25 anos começou a carreira jogando na lateral. Foi assim no Fluminense e no Bahia. Quando chegou ao São Paulo, em 2019, o então treinador Fernando DIniz passou a escalar Léo na defesa. Atuando nessa posição, o zagueiro se destacou, sendo o único zagueiro canhoto do elenco.
Com Crespo, a situação não mudou e ele passou a ser titular absoluto da equipe. Tanto que o camisa 16 é o segundo jogador que mais atuou na temporada, com 49 jogos, somando 4015 minutos. Ele só não tem mais jogos no ano que o goleiro Tiago Volpi, que jogou em 54 partidas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, Ceni teve pela primeira vez à disposição Arboleda, Miranda e Léo. O treinador optou por colocar os dois primeiros e Léo foi opção no banco de reservas, interrompendo uma sequência de cinco jogos atuando os noventa minutos.
Agora, com o esquema de quatro defensores, Léo se torna uma opção na lateral esquerda, 'concorrendo' com Reinaldo, atual titular da posição e com Welington, jovem da base que ganhou destaque nessa temporada.

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