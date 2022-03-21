Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lateral Dodô será operado e Atlético-MG terá sete desfalques nas semifinais do Mineiro
futebol

Lateral Dodô será operado e Atlético-MG terá sete desfalques nas semifinais do Mineiro

O jogador do Galo e lesionou no joelho esquerdo durante treinamento do último domingo, na Cidade do Galo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 19:35

Publicado em 21 de Março de 2022 às 19:35

O lateral esquerdo Dodô será mais um desfalque do Atlético-MG nas semifinais do Campeonato Mineiro. O jogador vai ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nesta terça-feira, 22 de março, segundo a assessoria do Galo. Dodô sofreu uma lesão no menisco durante o treinamento do último domingo, na Cidade do Galo. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube.
com a ausência de Dodô, que é reserva imediato de Guilherme Arana, o Atletico não terá lateral-esquerdo nos duelos contra a Caldense. Arana está na Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o técnico Antonio Mohamed terá de improvisar alguém setor, ou mudar sistema de jogo, colocando três zagueiros. Dodô será o sétimo desfalque do Galo nas semifinais, pois além dele e Arana, outros cinco jogadores estarão fora das semifinais do Estadual: Vargas, Junior Alonso, Savarino, Everson e Godín, todos com suas seleções nas Eliminatórias para o Mundial do Catar.
O Galo terá uma boa notícia, pois o lateral direito Mariano deu início à fase de transição para a preparação física, após tratar edema na coxa e deverá ter condições de jogo nos próximos dias.
Crédito: DodôsentiuojoelhoesquerdaevaidesfalcaroGaloemváriaspartidas-(PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados