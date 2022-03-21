Lateral Dodô será operado e Atlético-MG terá sete desfalques nas semifinais do Mineiro

O lateral esquerdo Dodô será mais um desfalque do Atlético-MG nas semifinais do Campeonato Mineiro. O jogador vai ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nesta terça-feira, 22 de março, segundo a assessoria do Galo. Dodô sofreu uma lesão no menisco durante o treinamento do último domingo, na Cidade do Galo. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube.

com a ausência de Dodô, que é reserva imediato de Guilherme Arana, o Atletico não terá lateral-esquerdo nos duelos contra a Caldense. Arana está na Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o técnico Antonio Mohamed terá de improvisar alguém setor, ou mudar sistema de jogo, colocando três zagueiros. Dodô será o sétimo desfalque do Galo nas semifinais, pois além dele e Arana, outros cinco jogadores estarão fora das semifinais do Estadual: Vargas, Junior Alonso, Savarino, Everson e Godín, todos com suas seleções nas Eliminatórias para o Mundial do Catar.

O Galo terá uma boa notícia, pois o lateral direito Mariano deu início à fase de transição para a preparação física, após tratar edema na coxa e deverá ter condições de jogo nos próximos dias.