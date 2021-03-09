Lateral, do Volta Redonda, comemora vitória sobre o Vasco e quer superar campanha do Carioca de 2020

Crédito: Luiz Paulo acredita que a vitória sobre o Vasco é importante para a sequência da temporada (Divulgação/VRFC

O Volta Redonda iniciou o Campeonato Carioca disposto a superar a campanha obtida no ano passado, quando acabou eliminado pelo Flamengo na semifinal. Em busca de atingir essa meta, um dos objetivos é vencer times de maior tradição. Foi o que aconteceu no último sábado após ganhar dos jovens do Vasco por 1 a 0, no Raulino de Oliveira. Com isso, o lateral-esquerdo, Luiz Paulo comentou sobre a partida e os anseios do time na competição.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Vitória de grande importância para a sequência do campeonato. Foi uma vitória contra um grande clube e nos traz confiança para o decorrer da caminhada. Foi um jogo muito difícil, mas onde conseguimos impor o nosso ritmo para sair vencedor. Aproveitamos uma chance que tivemos e marcamos o gol - avaliou Luiz Paulo, que foi titular e atuou durante os 90 minutos da partida.

No Carioca de 2020, o Voltaço se despediu da competição com uma boa campanha. Na classificação geral, terminou em terceiro lugar com 22 pontos. O sonho deste ano é ir além disto alçar voos ainda maiores no Estadual.