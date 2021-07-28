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futebol

Lateral do Vitória manda recado após revés: 'Se é para morrer, vamos morrer atirando!’

Roberto ficou irritado após a derrota do Leão, mas ainda confia que o time pode reverter no Rio Grande do Sul...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 23:50

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 23:50
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
Os próximos dias do Vitória serão ainda mais tensos. Nesta terça-feira, o time de Ramon Menezes foi superado em casa pelo Grêmio por 3 a 0 e precisa de um milagre para avançar na Copa do Brasil.
Após o confronto, o lateral Roberto fez um discurso inflamado e ainda acredita na classificação diante do Tricolor.
‘Não tem muita conversa, vai ter o jogo de volta, está complicado, mas não impossível. Enquanto estiver chance, vamos acreditar. É ir para arriscar lá, já vamos baleado. Se é para morrer, vamos morrer atirando!’, afirmou ao SporTV.
Com o revés em casa, o Vitória precisa bater o Grêmio por quatro gols de diferença ou devolver o marcador e levar o jogo para a marca da cal.

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