Lateral do Vitória manda recado após revés: 'Se é para morrer, vamos morrer atirando!’

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Os próximos dias do Vitória serão ainda mais tensos. Nesta terça-feira, o time de Ramon Menezes foi superado em casa pelo Grêmio por 3 a 0 e precisa de um milagre para avançar na Copa do Brasil.

Após o confronto, o lateral Roberto fez um discurso inflamado e ainda acredita na classificação diante do Tricolor.

‘Não tem muita conversa, vai ter o jogo de volta, está complicado, mas não impossível. Enquanto estiver chance, vamos acreditar. É ir para arriscar lá, já vamos baleado. Se é para morrer, vamos morrer atirando!’, afirmou ao SporTV.