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Lateral do Tottenham é preso após causar acidente automobilístico na Inglaterra

De acordo com o veículo inglês 'The Sun', Danny Rose foi acusado de condução temerária...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 14:01

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 14:01

Crédito: AFP
Sem muitas chances com José Mourinho, Danny Rose arranjou mais problemas fora de campo. Na madrugada desta quarta-feira, o lateral-esquerdo do Tottenham foi preso após se envolver em um grave acidente automobilístico, em Northampton. De acordo com as informações divulgadas pelo "The Sun", o inglês foi acusado de condução temerária.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da décadaAinda segundo o diário britânico, o carro de Danny Rose se chocou contra o canteiro central da rodovia e ficou em péssimo estado. Uma das rodas soltou e o para-choque ficou pendurado, mas o atleta de 30 anos saiu ileso do acidente. Após o atleta testar negativo no teste do bafômetro, a principal hipótese de causa da batida é a alta velocidade com que ele dirigia.
- Podemos confirmar que um homem de 30 anos foi preso sob suspeita de direção perigosa na A45 em Northampton pouco depois das 4h de hoje. O suspeito está atualmente sob custódia e seria inapropriado para a polícia de Northamptonshire comentar mais sobre o caso - disse um porta-voz da polícia ao "The Sun".
+ Confira a tabela do Campeonato InglêsO Tottenham, equipe de Danny Rose, estána sexta posição da Premier League, com 25 pontos. Em busca de retornar ao G4, os Spurs voltam a campo neste domingo, às 16h15 (de Brasília), para enfrentar o Wolwerhampton, fora de casa.

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