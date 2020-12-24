Lateral do Tottenham é preso após causar acidente automobilístico na Inglaterra

Crédito: AFP

Sem muitas chances com José Mourinho, Danny Rose arranjou mais problemas fora de campo. Na madrugada desta quarta-feira, o lateral-esquerdo do Tottenham foi preso após se envolver em um grave acidente automobilístico, em Northampton. De acordo com as informações divulgadas pelo "The Sun", o inglês foi acusado de condução temerária.

+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da décadaAinda segundo o diário britânico, o carro de Danny Rose se chocou contra o canteiro central da rodovia e ficou em péssimo estado. Uma das rodas soltou e o para-choque ficou pendurado, mas o atleta de 30 anos saiu ileso do acidente. Após o atleta testar negativo no teste do bafômetro, a principal hipótese de causa da batida é a alta velocidade com que ele dirigia.

- Podemos confirmar que um homem de 30 anos foi preso sob suspeita de direção perigosa na A45 em Northampton pouco depois das 4h de hoje. O suspeito está atualmente sob custódia e seria inapropriado para a polícia de Northamptonshire comentar mais sobre o caso - disse um porta-voz da polícia ao "The Sun".