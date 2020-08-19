Lateral do Sevilla afirma que não sabe onde jogará o próximo ano

O lateral esquerdo Sergio Reguilón tem feito grande temporada com a camisa do Sevilla e chamado a atenção de diversos grandes clubes da Europa. Em entrevista ao “Muchodeporte”, o espanhol afirmou que ainda não sabe o que será de seu futuro, mas a princípio o atleta retorna de empréstimo ao Real Madrid e depois deve decidir o que fazer.
- Não sei onde vou jogar na próxima temporada, não tenho nem ideia. Temos que estudar todas as opções que tivermos na mesa. Eu trato de fazer o melhor possível. Durante as temporadas, há momentos e este é o que as coisas estão saindo melhor para mim.
O espanhol também comentou que a equipe está confiante para encarar a Inter de Milão na final da Liga Europa nesta sexta-feira e que o clima no elenco é de euforia. Deve ser a última partida de Reguilón com a camisa do Sevilla, uma vez que o futebol inglês e o italiano são opções de destino para sua carreira.