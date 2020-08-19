Lateral do Sevilla afirma que não sabe onde jogará o próximo ano

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

O lateral esquerdo Sergio Reguilón tem feito grande temporada com a camisa do Sevilla e chamado a atenção de diversos grandes clubes da Europa. Em entrevista ao “Muchodeporte”, o espanhol afirmou que ainda não sabe o que será de seu futuro, mas a princípio o atleta retorna de empréstimo ao Real Madrid e depois deve decidir o que fazer.

- Não sei onde vou jogar na próxima temporada, não tenho nem ideia. Temos que estudar todas as opções que tivermos na mesa. Eu trato de fazer o melhor possível. Durante as temporadas, há momentos e este é o que as coisas estão saindo melhor para mim.