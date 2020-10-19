Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral do São Caetano valoriza vitória de virada pela Série D

Victor Luiz, lateral-direito do Azulão, comemorou resultado importante para a equipe do Grande ABC, que venceu o Joinville por 2 a 1, nos minutos finais da partida...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 16:39
Crédito: Leonardo Lima
O São Caetano venceu o Joinville pela Série D na noite do último domingo (18) e conquistou a primeira vitória no torneio nacional. Após a conquista do título do Paulistão, a equipe conseguiu também um bom resultado na competição nacional. Os três pontos vieram de forma emocionante, com uma virada nos minutos finais.Entre os titulares da partida estava Victor Luiz, lateral do Azulão. O jogador falou sobre a importância do triunfo diante da equipe Catarinense
- Foi uma vitória muito importante para equipe ganhar confiança pro decorrer da competição. Esperamos encaixar uma boa sequência de resultados - disse
No próximo confronto, as duas equipes voltam a se enfrentar, agora na casa do Joinville. Os três pontos conquistados pela equipe do Anacleto Campanella mantém o time com uma pontuação próxima das equipes de meio de tabela.
Assim, o próximo jogo pode ser crucial para uma reviravolta do Azulão no torneio. Para o lateral Victor Luiz, além da qualidade, não falta garra ao time e isso foi o diferencial para o São Caetano dar a volta no placar no último jogo.
- O diferencial para a virada foi a vontade e a garra da equipe. Tomamos o gol e mantivemos a calma e o mesmo ritmo de jogo, não desistimos. Acredito que o desejo de vencer nos fez sair com a vitória - finalizou.
A partida entre Joinville e São Caetano está prevista para a próxima quinta-feira, 21, às 20h, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados