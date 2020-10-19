Lateral do São Caetano valoriza vitória de virada pela Série D

Crédito: Leonardo Lima

O São Caetano venceu o Joinville pela Série D na noite do último domingo (18) e conquistou a primeira vitória no torneio nacional. Após a conquista do título do Paulistão, a equipe conseguiu também um bom resultado na competição nacional. Os três pontos vieram de forma emocionante, com uma virada nos minutos finais.Entre os titulares da partida estava Victor Luiz, lateral do Azulão. O jogador falou sobre a importância do triunfo diante da equipe Catarinense

- Foi uma vitória muito importante para equipe ganhar confiança pro decorrer da competição. Esperamos encaixar uma boa sequência de resultados - disse

No próximo confronto, as duas equipes voltam a se enfrentar, agora na casa do Joinville. Os três pontos conquistados pela equipe do Anacleto Campanella mantém o time com uma pontuação próxima das equipes de meio de tabela.

Assim, o próximo jogo pode ser crucial para uma reviravolta do Azulão no torneio. Para o lateral Victor Luiz, além da qualidade, não falta garra ao time e isso foi o diferencial para o São Caetano dar a volta no placar no último jogo.

- O diferencial para a virada foi a vontade e a garra da equipe. Tomamos o gol e mantivemos a calma e o mesmo ritmo de jogo, não desistimos. Acredito que o desejo de vencer nos fez sair com a vitória - finalizou.