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Lateral do São Bernardo FC, Lucas Mota vive expectativa pela estreia na divisão de acesso paulista

O São Bernardo estreia no domingo, 28, fora de casa, contra o Rio Claro, às 15h, no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 17:56

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Crédito: Divulgação / São Bernardo F.C
Uma das competições mais disputadas no cenário nacional terá início neste final de final, quando a bola irá rolar pelo Campeonato Paulista Série A2. A forte equipe do São Bernardo FC é uma das favoritas em busca do tão sonhado acesso a elite do futebol paulista. Dentro do elenco o lateral-direito Lucas Mota remanescente da temporada passada é um dos jogadores de confiança do técnico Ricardo Catalá.+ Jonathan fecha com o Botafogo e chega no Rio de Janeiro na próxima semanaLucas Mota comentou sobre a pré-temporada realizada pelo clube e também sobre a expectativa pela estreia na competição.
- Nossa pré-temporada foi ótima, nos dedicamos ao máximo, todos dentro do elenco comprou a ideia do professor Catalá, foi muito produtiva. – comentou o lateral.- A expectativa para estreia na competição é uma das melhores, estou muito confiante, temos um grupo qualificado, tenho certeza que iremos fazer um excelente campeonato, iremos lutar pelo acesso – disse Mota.
O lateral-direito, Lucas Mota está à disposição da comissão técnica para partida de estreia, que será realizada no domingo (28), quando enfrenta fora de casa o Rio Claro, às 15h, no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho.

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