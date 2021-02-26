Lateral do São Bernardo FC, Lucas Mota vive expectativa pela estreia na divisão de acesso paulista

Uma das competições mais disputadas no cenário nacional terá início neste final de final, quando a bola irá rolar pelo Campeonato Paulista Série A2. A forte equipe do São Bernardo FC é uma das favoritas em busca do tão sonhado acesso a elite do futebol paulista. Dentro do elenco o lateral-direito Lucas Mota remanescente da temporada passada é um dos jogadores de confiança do técnico Ricardo Catalá.+ Jonathan fecha com o Botafogo e chega no Rio de Janeiro na próxima semanaLucas Mota comentou sobre a pré-temporada realizada pelo clube e também sobre a expectativa pela estreia na competição.