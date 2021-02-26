Lateral do São Bernardo FC, Lucas Mota vive expectativa pela estreia na divisão de acesso paulista

Uma das competições mais disputadas no cenário nacional terá início neste final de final, quando a bola irá rolar pelo Campeonato Paulista Série A2. A forte equipe do São Bernardo FC é uma das favoritas em busca do tão sonhado acesso a elite do futebol paulista. Dentro do elenco o lateral-direito Lucas Mota remanescente da temporada passada é um dos jogadores de confiança do técnico Ricardo Catalá.+ Jonathan fecha com o Botafogo e chega no Rio de Janeiro na próxima semanaLucas Mota comentou sobre a pré-temporada realizada pelo clube e também sobre a expectativa pela estreia na competição.
- Nossa pré-temporada foi ótima, nos dedicamos ao máximo, todos dentro do elenco comprou a ideia do professor Catalá, foi muito produtiva. – comentou o lateral.- A expectativa para estreia na competição é uma das melhores, estou muito confiante, temos um grupo qualificado, tenho certeza que iremos fazer um excelente campeonato, iremos lutar pelo acesso – disse Mota.
O lateral-direito, Lucas Mota está à disposição da comissão técnica para partida de estreia, que será realizada no domingo (28), quando enfrenta fora de casa o Rio Claro, às 15h, no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho.