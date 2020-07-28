Lateral do Rio Ave completa um mês de cirurgia na fíbula e vibra com vaga na Liga Europa

Crédito: Ao longo da temporada, o lateral brasileiroJúnio Rocha disputou 11 partidas pelo Rio Ave (Divulgação/Rio Ave

Júnio Rocha ao longo da temporada sempre esteve relacionado para os jogos do Rio Ave e era uma opção para o técnico Carlos Carvalhal. Em campo, o lateral-direito também colaborou para a equipe conquistar uma vaga na Liga Europa após terminar o Campeonato Português em 5º lugar, com 55 pontos. Em recuperação de uma cirurgia na fíbula, o jogador comemorou o bom momento vivido pelo clube.

- Estou no Rio Ave para isso: ajudar o clube a atingir todos os seus objetivos. É claro que não vamos sempre conseguir, mas graças a Deus essa temporada fomos premiados por Deus com uma classificação para a Liga Europa e o recorde de pontos fora de casa no Campeonato Português. Fico feliz por ter ajudado o clube de alguma forma. Não podemos esquecer do excelentíssimo trabalho que o técnico Carlos Carvalhal e toda sua comissão fizeram junto conosco para isso acontece - comentou.

Nesta quarta-feira, Júnio Rocha completa um mês da cirurgia. O jogador que se machucou sozinho em um treinamento já na reta final do Português após pisar de mau jeito. O brasileiro relatou como tem sido as últimas semanas de recuperação.

- Esses últimos dias foram bem diferentes dos dias normais. Não está sendo dias de ficar só sentado no sofá de casa e com os pés para cima, mas também de total dedicação nos exercícios que fui orientado pelo médico, que me operou, e depois pelos fisioterapeutas. Com essa minha dedicação neste primeiro mês, tenho certeza que vou ganhar tempo nos próximos meses de recuperação.

Sem ter prazo ainda para voltar, o lateral, de 23 anos, explicou qual a meta do momento. Em breve, o camisa 12 espera ajudar novamente o grupo visando os objetivos da temporada 20/21.