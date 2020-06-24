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Lateral do Rio Ave comemora marca histórico do clube no Português

Junio Rocha vibrou com o feito em suas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 18:56

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:56

Crédito: Divulgação
O Rio Ave atingiu uma marca história para o clube no Campeonato Português. A equipe de Vila do Conde chegou aos 27 pontos - de 44 no total na competição - conquistados fora de casa. O feito foi alcançado após bater o Vitória de Setúbal, por 2 a 1, na 28ª rodada.
Através das redes sociais, o lateral-direito Junio Rocha, que no Brasil jogou por Internacional e Sampaio Corrêa, vibrou com o feito alcançado pelo Rio Ave.
- Até a última rodada cada jogo será uma decisão. Passamos por mais uma e com êxito! Batemos também um recorde com a maior pontuação alcançada pelo Rio Ave fora de casa e fico feliz por fazer parte disso. Seguimos juntos com muita união em busca dos nossos objetivos - escreveu Junio Rocha no Instagram.
O Rio Ave está em 5º lugar no Português com 44 pontos e segue na briga por uma vaga na Liga Europa. Ainda restam seis rodadas para o fim do campeonato nacional. O próximo adversário da equipe de Junio Rocha será o Braga, na próxima terça-feira, no estádio dos Arcos.E MAIS:Com atuação de gala de Martial, Manchester United vence SheffieldChapecoense tem baixa para a sequência da temporadaWinck lembra afastamento do Vasco em 2019: 'Nunca entendi o motivo'Agüero passa por cirurgia e só deve ficar à disposição na ChampionsDiretor da Inter de Milão fala sobre futuro de Lautaro e afirma que atleta não demonstrou desejo de sairCoutinho volta a treinar após se recuperar de lesão E MAIS:

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