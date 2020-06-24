Lateral do Rio Ave comemora marca histórico do clube no Português

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O Rio Ave atingiu uma marca história para o clube no Campeonato Português. A equipe de Vila do Conde chegou aos 27 pontos - de 44 no total na competição - conquistados fora de casa. O feito foi alcançado após bater o Vitória de Setúbal, por 2 a 1, na 28ª rodada.

Através das redes sociais, o lateral-direito Junio Rocha, que no Brasil jogou por Internacional e Sampaio Corrêa, vibrou com o feito alcançado pelo Rio Ave.

- Até a última rodada cada jogo será uma decisão. Passamos por mais uma e com êxito! Batemos também um recorde com a maior pontuação alcançada pelo Rio Ave fora de casa e fico feliz por fazer parte disso. Seguimos juntos com muita união em busca dos nossos objetivos - escreveu Junio Rocha no Instagram.