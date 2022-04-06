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Lateral do PSV, Mauro Junior prevê desafio duro contra o Leicester pela Conference League: 'Esperamos um jogo difícil!'

Brasileiro titular na equipe holandesa falou  sobre a partida das quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 20:57

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:57

As quartas da Conference League estão chegando e o PSV tem o Leicester pela frente no jogoo de ida desta quinta Titular da equipe holandesa, Mauro Júnior não espera nada menos do que um jogo duro com os ingleses. O lateral brasileiro falou com exclusividade ao LANCE! o que espera da partida diante dos Foxes:- Mais um grande jogo por uma competição europeia. Vamos enfrentar uma equipe que cresceu muito nos últimos anos. Esperamos um jogo difícil, mas vivemos uma boa fase e temos condições de avançar - disse o camisa 17.
Ponta de origem, Mauro se firmou nessa temporada como lateral da equipe, tanto direito quanto esquerdo. O brasileiro é um dos xodós da torcida e vive grande fase com a camisa do PSV: são 2 gols e 5 assistências na temporada. E o time também acompanha a boa fase:
- Não estamos invictos há 13 jogos a toa. Temos uma equipe muito consciente do que fazer em campo, com uma defesa muito sólida e uma pressão muito bem feita - completou o brasileiro.
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Sobre a possibilidade de ser a primeira equipe a levantar a taça da Conference League, Mauro vê com bons olhos a chance de marcar o PSV na história das competições europeias:
- Vencer é sempre bom, mas poder ser o primeiro clube a conquistar a Conference (League) tem um peso diferente. Sabemos da importância da competição e vamos lutar até o fim - finalizou o atleta de 22 anos.
Crédito: MárioJuniorprojetadueloentrePSVeLeicester(Divulgação/PSV

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