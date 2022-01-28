Lateral do Manchester City é suspenso por três jogos da Champions League após agressão

O Conselho Disciplinar da Uefa determinou que Kyle Walker, lateral do Manchester City, está suspenso pelos três próximos jogos da Champions League. Com isso, o camisa dois não participa dos jogos contra o Sporting, pelas oitavas de final, e, caso a equipe de Pep Guardiola avance, também não fará a primeira partida das quartas de final.O atleta levou um cartão vermelho na 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões após aplicar um pontapé no atacante André Silva, do RB Leipzig. Na ocasião, a equipe alemã derrotou os ingleses por 2 a 1, embora os Sky Blues já estivessem classificados e com a liderança da chave garantida.
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No próximo dia 15 de fevereiro, o Manchester City irá jogar contra os Leões em Lisboa e Pep Guardiola deve pensar em alternativas para o duelo. O catalão tem a opção de levar João Cancelo para a lateral-direita, enquanto Zinchenko cumpriria a função no lado canhoto.
Após a partida, Walker reconheceu que a atitude que o levou a sofrer o cartão vermelho havia sido errada para um jogador de 31 anos. Na atual tmeporada, o ala já participou de 21 jogos e tem sido peça importante no Manchester City.