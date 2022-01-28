Lateral do Manchester City é suspenso por três jogos da Champions League após agressão

O Conselho Disciplinar da Uefa determinou que Kyle Walker, lateral do Manchester City, está suspenso pelos três próximos jogos da Champions League. Com isso, o camisa dois não participa dos jogos contra o Sporting, pelas oitavas de final, e, caso a equipe de Pep Guardiola avance, também não fará a primeira partida das quartas de final.O atleta levou um cartão vermelho na 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões após aplicar um pontapé no atacante André Silva, do RB Leipzig. Na ocasião, a equipe alemã derrotou os ingleses por 2 a 1, embora os Sky Blues já estivessem classificados e com a liderança da chave garantida.