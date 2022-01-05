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Lateral do Manchester City acusado de sete casos de estupro é transferido para prisão de segurança máxima

Benjamin Mendy está preso desde o último mês de agosto, mas francês alega ser inocente. Além do lateral, Louis Saha Matturie, cúmplice dos casos de estupro, também segue preso...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 09:37

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 09:37

Benjamin Mendy, lateral-esquerdo do Manchester City acusado de sete casos de estupro e de um abuso sexual, foi transferido para uma prisão de segurança máxima no último dia 23 de dezembro, segundo o "The Sun". A transferência ocorreu um dia após o conhecimento da 7ª acusação contra o atleta.Além do ala canhoto dos Sky Blues, Louis Saha Matturie, tratado como cúmplice de Mendy e acusado por seis casos de estupro e um abuso sexual, também teve que ser transferido para a prisão de segurança máxima localizada em Manchester.
- Mendy e Matturie foram transferidos, pois seus casos são muito conhecidos. Isso pode levar a problemas de segurança e gestão dos prisioneiros e considerou-se que as condições da Categoria A seriam mais bem equipadas para lidar com quaisquer problemas potenciais - disse uma fonte ao "The Sun".
A previsão é de que a dupla seja julgada no próximo dia 24 de janeiro, mas o juiz Patrick Thompson acredita que o evento deverá ser prorrogado. O advogado de Benjamin Mendy alega que seu cliente é inocente e nega todas as acusações.
Em setembro de 2020, o lateral-esquerdo foi preso por conta das acusações de estupro e o Manchester City informou que o atleta estaria suspenso pelo clube enquanto tivesse pendências a serem resolvidas com a justiça.
Crédito: MendyfoitransferidoparaprisãodesegurançamáximadoisdiasantesdoNatal(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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