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futebol

Lateral do Figueirense comenta nova rotina de treinos

Jogador com experiência recente no futebol de Portugal comemora a possibilidade de retornar aos gramados mesmo que, por ora, apenas para as atividades diárias...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 17:20

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 17:20

Crédito: Patrick Floriani/FFC
O lateral-esquerdo Sánchez chegou ao Figueirense em 2020 após passagem pelo futebol português onde defendeu, por duas temporadas, a equipe do Arouca. Após o período de treinos em casa, o Alvinegro retomou as atividades presenciais, tomando os cuidados necessários para respeitar as recomendações de saúde.
O jogador falou sobre a nova rotina e ressaltou a importância dos cuidados para a segurança de todos os envolvidos.
- No começo é sempre difícil quando temos que nos adaptar a uma série de novos protocolos, que são bastante específicos. Mas entendemos que tudo é extremamente necessário para a segurança dos atletas. Levamos nosso próprio material para o treino, sem troca de coletes, todos os acessórios são individuais e também tem o distanciamento. É uma nova rotina - explicou.
O atleta atuou em quatro partidas desde a sua recente chegada e comentou também sobre a sensação em estar de volta ao gramados, mesmo que para treinos e em novas condições.
- É uma sensação muito boa, embora ainda não tenhamos certeza de quando será o retorno das partidas, porém é muito bom poder estar em campo, na companhia dos companheiros de equipe. A rotina com o grupo faz diferença na preparação - finalizou.E MAIS:Gaviões Alvinegros se mostra dividida por participação em protestosEdmundo admite carinho pelo Figueirense: 'Namoro da maior idade'Elenco do Figueira testa negativo para a COVID-19 E MAIS:

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