Lateral do Figueirense comenta nova rotina de treinos

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O lateral-esquerdo Sánchez chegou ao Figueirense em 2020 após passagem pelo futebol português onde defendeu, por duas temporadas, a equipe do Arouca. Após o período de treinos em casa, o Alvinegro retomou as atividades presenciais, tomando os cuidados necessários para respeitar as recomendações de saúde.

O jogador falou sobre a nova rotina e ressaltou a importância dos cuidados para a segurança de todos os envolvidos.

- No começo é sempre difícil quando temos que nos adaptar a uma série de novos protocolos, que são bastante específicos. Mas entendemos que tudo é extremamente necessário para a segurança dos atletas. Levamos nosso próprio material para o treino, sem troca de coletes, todos os acessórios são individuais e também tem o distanciamento. É uma nova rotina - explicou.

O atleta atuou em quatro partidas desde a sua recente chegada e comentou também sobre a sensação em estar de volta ao gramados, mesmo que para treinos e em novas condições.