Lateral do Cuiabá comemora bom momento da equipe na Série B

Crédito: Assessoria/Cuiabá

Com a vitória conquistada na manhã deste sábado, diante do Avaí na Ressacada, por 2 a 0, o Cuiabá assumiu a segunda colocação da Serie B chegando aos 10 pontos.

Um dos destaques da equipe do centro-oeste na atual temporada, o lateral-direito Hayner, comemora o ótimo momento do sistema defensivo do Dourado na Série B do Campeonato Brasileiro. Um detalhe que chama a atenção é que, em quatro jogos disputados a equipe ainda não foi vazada na Série B.

- Isso é fruto de muito trabalho. Nosso grupo é muito focado nos treinamento, é isso acaba refletindo nos jogos de forma positiva. Graças a Deus iniciamos muito bem a Série B. Isso dá mais confiança, porém temos que manter esse ritmo e procurar sempre melhorar para manter essa pegada. É uma competição longa, com jogos difíceis, como foi diante do Avai na Ressacada - disse o ex-lateral do Bahia.