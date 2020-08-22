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Lateral do Cuiabá comemora bom momento da equipe na Série B

Um dos destaques da equipe do Centro-Oeste na atual temporada, o lateral-direito Hayner comemorou a vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, na Ressacada, e a boa posição no torneio...
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Publicado em 

22 ago 2020 às 16:46

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 16:46

Crédito: Assessoria/Cuiabá
Com a vitória conquistada na manhã deste sábado, diante do Avaí na Ressacada, por 2 a 0, o Cuiabá assumiu a segunda colocação da Serie B chegando aos 10 pontos.
Um dos destaques da equipe do centro-oeste na atual temporada, o lateral-direito Hayner, comemora o ótimo momento do sistema defensivo do Dourado na Série B do Campeonato Brasileiro. Um detalhe que chama a atenção é que, em quatro jogos disputados a equipe ainda não foi vazada na Série B.
- Isso é fruto de muito trabalho. Nosso grupo é muito focado nos treinamento, é isso acaba refletindo nos jogos de forma positiva. Graças a Deus iniciamos muito bem a Série B. Isso dá mais confiança, porém temos que manter esse ritmo e procurar sempre melhorar para manter essa pegada. É uma competição longa, com jogos difíceis, como foi diante do Avai na Ressacada - disse o ex-lateral do Bahia.
O Cuiabá volta a campo na próxima sexta-feira(28), quando recebe a equipe da Chapecoense, ás 20:30, na Arena Pantanal pela sexta rodada da Série B. O Dourado tem um jogo a menos na competição, devido ao número elevado de jogadores do CSA-AL que foram contaminados pela COVID-19.

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