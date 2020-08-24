Lateral do City esclarece episódio em que esposa criticou Guardiola

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O lateral esquerdo do Manchester City, Zinchenko, publicou um comunicado para esclarecer a situação de sua esposa, a jornalista ucraniana Vlada Sedan, que fez críticas ao trabalho de Pep Guardiola no comando da equipe. O atleta saiu em defesa da mulher e esclareceu que ela estava chateada após a derrota e eliminação do time para o Lyon.

- Em primeiro lugar, não quero dizer que o treinador se equivocou por tentar uma troca na noite em que perdemos para o Lyon. Em segundo lugar, sobre minha mulher, além de uma jornalista, ela é uma fã. Deu sua opinião como todos os torcedores fazem porque queria que tivéssemos jogado melhor. Entendo que como minha esposa, ela não deveria publicar isso nas redes sociais, mas não estava dando uma opinião jornalística sobre o técnico, mas foi uma reação como fã.Vlada Sedan criticou de forma veemente as escolhas do técnico espanhol durante o jogo que terminou 3 a 1 para o time francês.

- Talvez eu não tenha o direito de dizer isso, talvez Zinchenko me proíba, mas a culpa é totalmente de Guardiola. Em um momento crucial, fazer um experimento tático… Por que jogar com três zagueiros?