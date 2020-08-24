Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral do City esclarece episódio em que esposa criticou Guardiola

Zinchenko publicou um comunicado dizendo que sua mulher havia dado uma opinião como jornalista. Ucraniano diz que respeita todas as decisões do espanhol no comando...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:54

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:54

Crédito: Reprodução
O lateral esquerdo do Manchester City, Zinchenko, publicou um comunicado para esclarecer a situação de sua esposa, a jornalista ucraniana Vlada Sedan, que fez críticas ao trabalho de Pep Guardiola no comando da equipe. O atleta saiu em defesa da mulher e esclareceu que ela estava chateada após a derrota e eliminação do time para o Lyon.
- Em primeiro lugar, não quero dizer que o treinador se equivocou por tentar uma troca na noite em que perdemos para o Lyon. Em segundo lugar, sobre minha mulher, além de uma jornalista, ela é uma fã. Deu sua opinião como todos os torcedores fazem porque queria que tivéssemos jogado melhor. Entendo que como minha esposa, ela não deveria publicar isso nas redes sociais, mas não estava dando uma opinião jornalística sobre o técnico, mas foi uma reação como fã.Vlada Sedan criticou de forma veemente as escolhas do técnico espanhol durante o jogo que terminou 3 a 1 para o time francês.
- Talvez eu não tenha o direito de dizer isso, talvez Zinchenko me proíba, mas a culpa é totalmente de Guardiola. Em um momento crucial, fazer um experimento tático… Por que jogar com três zagueiros?
O técnico Pep Guardiola ainda tem mais um ano de contrato com o Manchester City para seguir atrás do sonho de conquistar uma Liga dos Campeões com o time inglês. No entanto, o espanhol não chega a final da principal competição de futebol europeu desde a temporada 2010/2011 quando dirigia o Barcelona.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados