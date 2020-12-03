Lateral do Benevento critica Juve: 'Creio que já não mete medo'

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Gaetano Letizia, lateral direito do Benevento, revelou que enfrentar a Juventus de Andrea Pirlo não dá mais medo como antigamente. Em entrevista à “SportItalia”, o veterano de 30 anos afirmou que a Velha Senhora subestimou sua equipe ao decidir poupar Cristiano Ronaldo em partida que terminou empatada por 1 a 1.

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- Creio que a Juventus já não mete medo. Antes, quando íamos enfrentar aquele time, era derrota certa, mas já não é mais a mesma equipe de três, quatro anos atrás. Entramos com a sensação de que podíamos fazer algo no jogo. Acredito que não convocaram Cristiano Ronaldo porque nos desvalorizaram. Pensaram que podiam nos ganhar mesmo sem ele. Nunca se deve menosprezar um adversário.