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futebol

Lateral do Benevento critica Juve: 'Creio que já não mete medo'

Gaetano Letizia também disse que a Velha Senhora desvalorizou sua equipe ao decidir poupar Cristiano Ronaldo na última partida válida pelo Campeonato Italiano...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:47

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 12:47
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Gaetano Letizia, lateral direito do Benevento, revelou que enfrentar a Juventus de Andrea Pirlo não dá mais medo como antigamente. Em entrevista à “SportItalia”, o veterano de 30 anos afirmou que a Velha Senhora subestimou sua equipe ao decidir poupar Cristiano Ronaldo em partida que terminou empatada por 1 a 1.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
- Creio que a Juventus já não mete medo. Antes, quando íamos enfrentar aquele time, era derrota certa, mas já não é mais a mesma equipe de três, quatro anos atrás. Entramos com a sensação de que podíamos fazer algo no jogo. Acredito que não convocaram Cristiano Ronaldo porque nos desvalorizaram. Pensaram que podiam nos ganhar mesmo sem ele. Nunca se deve menosprezar um adversário.
Além das críticas aos atuais campeões nacionais, Letizia também afirmou que a Juventus não é favorita ao título nesta temporada e citou Napoli e Inter de Milão como fortes candidatos. Atualmente, o Milan é o líder do calcio com 23 pontos, seis a mais do que a Velha Senhora após nove partidas realizadas.

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