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Lateral do Bayern é diagnosticado com problema no coração após ser infectado pela Covid-19

Após passar por exames e ter ciência de sua condição, Alphonso Davies será afastado por algumas semanas para se recuperar e voltar apto a disputar jogos no alto rendimento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 11:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 11:03

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, revelou que o lateral-esquerdo Alphonso Davies está com uma miocardite e será afastado do clube por algumas semanas para tratar do problema no coração. Não há prazo para o retorno do canadense às atividades.- No exame de acompanhamento que fizemos com todos os jogadores infectados pela Covid-19, encontramos sinais de miocardite leve. Davies está fora do treinamento e não estará disponível nas próximas semanas.
> Veja a tabela da Bundesliga
Apesar do susto, o comandante alemão tentou tranquilizar os torcedores e afirmou que o atleta ficará ausente nas próximas semanas por uma questão de precaução até que a condição do atleta volte ao normal.
- Essa miocardite não é tão dramática pelo ultrassom, é um sinal de miocardite. No entanto, tem que cicatrizar e isso definitivamente leva um certo tempo.
A miocardite é uma inflamação da camada média da parede do coração e pode ser causada por uma infecção viral, como a Covid-19 que o canadense adquiriu recentemente. Dessa forma, o lateral não enfrenta o Colônia, nesta sábado, pela Bundesliga.
Crédito: AlphonsoDaviesédiagnosticadocomproblemanocoração(Foto:Divulgação/Twitter

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