Lateral do Arsenal admite problemas com saúde mental e com uso de bebidas alcoólicas em 2019

Bellerín, lateral direito do Arsenal, revelou que passou por problemas com bebidas alcoólicas e de saúde mental por conta de lesões que o afastaram dos gramados em 2019. Em entrevista ao canal "Timsby", o espanhol afirmou que nem o apoio familiar era suficiente para se recuperar.- Foi a primeira vez que tive uma lesão como aquela (ruptura dos ligamentos do joelho). Eu tinha minha família ao lado, mas não sabia exatamente o que iria acontecer comigo. Eu comecei a beber e não é algo que um atleta deveria dizer, mas é a verdade. Temos nossos problemas de saúde mental. E quando o futebol, que é sua identidade, é tirado de você, é complicado.