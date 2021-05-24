Lateral do Arsenal admite problemas com saúde mental e com uso de bebidas alcoólicas em 2019

Bellerín, lateral direito do Arsenal, revelou que passou por problemas com bebidas alcoólicas e de saúde mental por conta de lesões que o afastaram dos gramados em 2019. Em entrevista ao canal "Timsby", o espanhol afirmou que nem o apoio familiar era suficiente para se recuperar.- Foi a primeira vez que tive uma lesão como aquela (ruptura dos ligamentos do joelho). Eu tinha minha família ao lado, mas não sabia exatamente o que iria acontecer comigo. Eu comecei a beber e não é algo que um atleta deveria dizer, mas é a verdade. Temos nossos problemas de saúde mental. E quando o futebol, que é sua identidade, é tirado de você, é complicado.
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O ala rompeu os ligamentos em janeiro de 2019 e ficou afastado dos campos por cerca de 240 dias. Após retornar em setembro, o jogador conseguiu jogar apenas até novembro. Nesse período, o espanhol sofreu uma lesão muscular e só voltou a atuar em janeiro de 2020.
Apesar das graves lesões, Bellerín não tem nenhum problema há mais de um ano e retomou o posto de titular da lateral dos Gunners. Além disso, o jogador também vem sendo especulado como um possível reforço do Barcelona na próxima temporada.