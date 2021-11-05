Lateral-direito Vidal vê futuro em aberto e projeta próxima temporada

Crédito: Atleta está emprestado pelo Goiás ao Brasil (Divulgação

Emprestado pelo Goiás ao Brasil de Pelotas até o fim da Série B do Brasileirão, o lateral-direito Vidal ainda não tem o seu futuro definido para a temporada 2022. O contrato do jogador com o clube goiano vai até 31 de Dezembro. Vidal fala sobre o que espera do próximo ano.

- Ainda não sei se permanecerei aqui, se voltarei para o Goiás ou irei defender outra equipe. O que desejo realmente é ter uma grande temporada, sem lesões, com muitas vitórias e conquistas. Estamos sempre em busca disso - disse.

Com 33 partidas jogadas pelo Brasil de Pelotas em 2021, o gaúcho de Não-Me-Toque está próximo de bater o seu recorde de jogos disputados em uma temporada. Em 2019, com a camisa do Juventude, Vidal entrou em campo pelo time de Caxias do Sul 37 vezes. O atleta ressalta a importância de estar sempre atuando.