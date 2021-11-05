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futebol

Lateral-direito Vidal vê futuro em aberto e projeta próxima temporada

Jogador ainda não sabe se fica no Brasil de Pelotas, volta ao Goiás ou vai para outro clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 20:43

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:43

Crédito: Atleta está emprestado pelo Goiás ao Brasil (Divulgação
Emprestado pelo Goiás ao Brasil de Pelotas até o fim da Série B do Brasileirão, o lateral-direito Vidal ainda não tem o seu futuro definido para a temporada 2022. O contrato do jogador com o clube goiano vai até 31 de Dezembro. Vidal fala sobre o que espera do próximo ano.
- Ainda não sei se permanecerei aqui, se voltarei para o Goiás ou irei defender outra equipe. O que desejo realmente é ter uma grande temporada, sem lesões, com muitas vitórias e conquistas. Estamos sempre em busca disso - disse.
Com 33 partidas jogadas pelo Brasil de Pelotas em 2021, o gaúcho de Não-Me-Toque está próximo de bater o seu recorde de jogos disputados em uma temporada. Em 2019, com a camisa do Juventude, Vidal entrou em campo pelo time de Caxias do Sul 37 vezes. O atleta ressalta a importância de estar sempre atuando.
- Jogar bastante numa temporada mostra que você está bem fisicamente, se cuida e claro, tem qualidade, senão não seria titular. Esses números são sempre relevantes - destacou.

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