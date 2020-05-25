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Lateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporada

Brasileiro está emprestado pelo Barcelona e já teve seu nome especulado em outras equipes do futebol europeu. Defensor tem contrato com clube blaugrana até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 16:12

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:12

Crédito: Ricardo Nogueira
O futuro do lateral direito Emerson deve seguir de acordo como planejado pelo Barcelona e a tendência é que o brasileiro faça mais uma temporada no Betis, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O nome do atleta foi especulado em possíveis operações, como na de Lautaro Martínez ou de Pjanic, mas após a próxima temporada emprestado, deve retornar ao clube blaugrana, onde tem contrato até 2024.
Devido a projeção do jovem de 21 anos, o clube pensa em manter o jogador, mas sem regatá-lo de forma antecipada. A primeira razão para isso é que os catalães teriam que pagar uma multa ao Betis e o segundo motivo é que o defensor está em fase de adaptação no futebol espanhol. Apesar de uma primeira temporada boa, o Barça espera ter um atleta mais pronto em 2021.
Não haverá nenhuma venda se não chegar uma proposta muito superior a multa de Emerson para deixar a equipe alviverde nesta temporada. Segundo fortes, a rescisão contratual estimada é de nove milhões de euros (R$ 53 milhões), mas pode chegar até 16 milhões de euros (R$ 95 milhões). O jogador se diz feliz na cidade de Sevilha.E MAIS:Manchester United demonstra interesse em Tolisso, do BayernPremier League feminina é suspensa por conta do coronavírusValverde pensa em revanche contra o Manchester City em agostoJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do Milan E MAIS:

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