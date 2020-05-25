Lateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporada

Crédito: Ricardo Nogueira

O futuro do lateral direito Emerson deve seguir de acordo como planejado pelo Barcelona e a tendência é que o brasileiro faça mais uma temporada no Betis, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O nome do atleta foi especulado em possíveis operações, como na de Lautaro Martínez ou de Pjanic, mas após a próxima temporada emprestado, deve retornar ao clube blaugrana, onde tem contrato até 2024.

Devido a projeção do jovem de 21 anos, o clube pensa em manter o jogador, mas sem regatá-lo de forma antecipada. A primeira razão para isso é que os catalães teriam que pagar uma multa ao Betis e o segundo motivo é que o defensor está em fase de adaptação no futebol espanhol. Apesar de uma primeira temporada boa, o Barça espera ter um atleta mais pronto em 2021.