Lateral-direito do Audax Rio, Lucas Mota vê Fluminense como jogo-chave: 'Vamos entrar motivados'

Ainda em busca da sua primeira vitória na competição, o Audax Rio visita o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio Luso-Brasileiro. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Mirando a recuperação no campeonato, a equipe conta com a experiência do lateral direito Lucas Mota para fazer um bom jogo diante do Tricolor.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, pegado, que vamos ter que saber sofrer. Vamos entrar motivados por estar diante de uma boa equipe como é a deles. Um bom resultado nessa partida pode nos dar ainda mais confiança. É um jogo-chave - contou o camisa 2.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Vindo de um empate, contra o Nova Iguaçu, e uma derrota, diante da Portuguesa, o Audax Rio busca reabilitação nesse começo de campeonato. O lateral, campeão da Copa Paulista e Campeonato Paulista A2 em 2021 com o São Bernardo FC, avaliou o desempenho e os resultados dos primeiros dois jogos da equipe.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

- Os primeiros jogos nos serviram de lição. Nós sabemos que no futebol nem sempre o melhor em campo vence, e acredito que foi isso que aconteceu. Fizemos dois jogos seguros e que poderíamos ter saído com a vitória. A equipe se comportou bem nesse começo de campeonato e ainda vai evoluir - finalizou o atleta de 26 anos.