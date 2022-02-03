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Lateral-direito do Audax Rio, Lucas Mota vê Fluminense como jogo-chave: 'Vamos entrar motivados'

Vindo de um empate, contra o Nova Iguaçu, e uma derrota, diante da Portuguesa, a equipe busca a reabilitação no Carioca. Duelo será nesta quinta, às 20h15, no Luso-Brasileiro
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 13:46
Ainda em busca da sua primeira vitória na competição, o Audax Rio visita o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio Luso-Brasileiro. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Mirando a recuperação no campeonato, a equipe conta com a experiência do lateral direito Lucas Mota para fazer um bom jogo diante do Tricolor.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, pegado, que vamos ter que saber sofrer. Vamos entrar motivados por estar diante de uma boa equipe como é a deles. Um bom resultado nessa partida pode nos dar ainda mais confiança. É um jogo-chave - contou o camisa 2.
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Vindo de um empate, contra o Nova Iguaçu, e uma derrota, diante da Portuguesa, o Audax Rio busca reabilitação nesse começo de campeonato. O lateral, campeão da Copa Paulista e Campeonato Paulista A2 em 2021 com o São Bernardo FC, avaliou o desempenho e os resultados dos primeiros dois jogos da equipe.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Os primeiros jogos nos serviram de lição. Nós sabemos que no futebol nem sempre o melhor em campo vence, e acredito que foi isso que aconteceu. Fizemos dois jogos seguros e que poderíamos ter saído com a vitória. A equipe se comportou bem nesse começo de campeonato e ainda vai evoluir - finalizou o atleta de 26 anos.
Crédito: LucasMotaacreditanareabilitaçãodoAudaxRionoCampeonatoCarioca(Divulgação/AudaxRio

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