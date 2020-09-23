Lateral-direito Bruno manifesta a vontade de jogar no Figueirense, informa repórter

Em busca de reforços no mercado de transferências, o Figueirense escuta as indicações do técnico Elano e pode repatriar o lateral-direito Bruno, que defendeu o clube na temporada 2011.Livre no mercado desde a sua saída do Internacional, o atleta manifestou o desejo de voltar ao Orlando Scarpelli e o seu caso é analisado pela diretoria, informou o repórter Rodrigo Faraco, da CBN.
No atual elenco do Figueira, Elano conta com Lucas Carvalho e Elácio Cordoba como opções para a lateral-direita.
O Figueirense é o 14º colocado, da Série B, com 9 pontos, um a mais que o Guarani, primeiro time da zona de rebaixamento.