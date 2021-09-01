Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lateral-direito Alan Patrick fala sobre reta final de 2021 no Rio Negro e fala dos objetivos do clube
futebol

Lateral-direito Alan Patrick fala sobre reta final de 2021 no Rio Negro e fala dos objetivos do clube

Atleta comentou sobre a expectativa de garantir o acesso rumo à Série A do estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:29

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:29

Crédito: Divulgação/Rio Negro
Uma das principais contratações do Rio Negro para o segundo semestre da temporada 2021, o lateral-direito Alan Patrick, ex-CSA e Santa Cruz, falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube amazonense. Segundo o jogador, a ideia de todos é conquistar o acesso no estadual.
- Vamos ter um segundo semestre bastante intenso, difícil, e temos que estar preparados. O grupo sabe da responsabilidade que terá nos próximos meses e está se preparando muito para isso. Lutaremos muito para fazer uma grande competição e para colocar o Rio Negro na primeira divisão do estado.
Segundo Alan, seu objetivo é fazer o maior número de jogos possível para ajudar o clube nesta empreitada.Estou trabalhando para fazer uma grande competição. Quero estar presente em todos os jogos para ajudar a equipe nesta caminhada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'
Imagem de destaque
Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart
Imagem de destaque
Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados