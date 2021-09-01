Lateral-direito Alan Patrick fala sobre reta final de 2021 no Rio Negro e fala dos objetivos do clube

Crédito: Divulgação/Rio Negro

Uma das principais contratações do Rio Negro para o segundo semestre da temporada 2021, o lateral-direito Alan Patrick, ex-CSA e Santa Cruz, falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube amazonense. Segundo o jogador, a ideia de todos é conquistar o acesso no estadual.

- Vamos ter um segundo semestre bastante intenso, difícil, e temos que estar preparados. O grupo sabe da responsabilidade que terá nos próximos meses e está se preparando muito para isso. Lutaremos muito para fazer uma grande competição e para colocar o Rio Negro na primeira divisão do estado.