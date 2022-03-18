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Lateral direita do São Paulo pode ter 'novidades' nos próximos jogos; veja opções

Com Moreira convocado e Igor Vinícius voltando de lesão, posição contará com 'novos nomes' além de Rafinha, considerado titular...

Publicado em 18 de Março de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 07:00
O São Paulo pode ter novidades na lateral-direita nos próximos jogos da equipe. Isso porque alguns jogadores da posição não estão disponíveis ou se recuperam de lesão e precisam aprimorar a forma física. Para a partida contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), o técnico Rogério Ceni terá à disposição Rafinha, considerado titular e Natan. Igor Vinícius voltou a trabalhar com o elenco somente na última quinta-feira (17) e ainda é dúvida, já que se recupera de um pequeno estiramento na coxa.
Já Moreira, jovem da base que atuou em duas partidas como titular nesta temporada, foi convocado para a seleção sub-18 de Portugal e viaja no sábado.Sendo assim, Natan, que atuou na última Copinha, pode ganhar uma chance no time titular, visto que o São Paulo já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. Outra opção de Ceni é dar uma sequência maior a Rafinha, que vem de três jogos seguidos.
VEJA AS OPÇÕES DO SÃO PAULO PARA A LATERAL-DIREITA
Rafinha - vem de três jogos seguidosMoreira - convocado para a seleção sub-18 de Portugal (viaja sábado)Igor Vinícius - se recupera de lesão na coxa (voltou aos treinos na quinta-feira)Natan - jovem da base, disputou a última Copinha
Crédito: NatanpodereceberchancenoSãoPaulocontraoBotafogo-SP(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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