Lateral direita do São Paulo pode ter 'novidades' nos próximos jogos; veja opções

O São Paulo pode ter novidades na lateral-direita nos próximos jogos da equipe. Isso porque alguns jogadores da posição não estão disponíveis ou se recuperam de lesão e precisam aprimorar a forma física. Para a partida contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), o técnico Rogério Ceni terá à disposição Rafinha, considerado titular e Natan. Igor Vinícius voltou a trabalhar com o elenco somente na última quinta-feira (17) e ainda é dúvida, já que se recupera de um pequeno estiramento na coxa.

Já Moreira, jovem da base que atuou em duas partidas como titular nesta temporada, foi convocado para a seleção sub-18 de Portugal e viaja no sábado.Sendo assim, Natan, que atuou na última Copinha, pode ganhar uma chance no time titular, visto que o São Paulo já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. Outra opção de Ceni é dar uma sequência maior a Rafinha, que vem de três jogos seguidos.

VEJA AS OPÇÕES DO SÃO PAULO PARA A LATERAL-DIREITA

Rafinha - vem de três jogos seguidosMoreira - convocado para a seleção sub-18 de Portugal (viaja sábado)Igor Vinícius - se recupera de lesão na coxa (voltou aos treinos na quinta-feira)Natan - jovem da base, disputou a última Copinha