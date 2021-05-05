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Lateral de clube da elite austríaca, Anderson é sondado por clubes da primeira divisão de Portugal

Segundo o seu representante, Alexandre Dorta, equipes de Portugal e Suíça o procuraram para tratar do jogador brasileiro
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Publicado em 05 de Maio de 2021 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 11:18
Crédito: Divulgação / SCR Altach
Há três temporadas atuando no SCR Altach, da primeira divisão da Áustria, o lateral-direito Anderson pode estar de malas prontas para Portugal. Revelado pelo Osasco Audax-SP, o defensor brasileiro soma 43 jogos pelo clube austríaco desde então, além de um gol marcado e três assistências. Segundo o seu represente, Alexandre Dorta, o jogador foi procurado nas últimas semanas para mudar de ares.
- Recebemos o contato de alguns clubes da Europa, sendo alguns deles das primeiras divisões de Portugal e Suíça, para a próxima temporada. O Anderson gostaria de jogar com mais regularidade e estamos analisando todas as opções para definir o seu futuro o quanto antes - disse Alexandre Dorta.Nesta temporada, Anderson atuou em 17 partidas, entre as disputas da Liga Austríaca e a Copa nacional, sendo 11 como titular e com média de 62 minutos por jogo. Além disso, o jogador de 23 anos também se mostra muito versátil em campo, já que também atua como zagueiro central.
Faltando quatro rodadas para o término da atual edição da Bundesliga da Áustria, o SCR Altach busca a permanência na elite nacional. Com 15 pontos, a equipe de Anderson está na quarta colocação do play-out.

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