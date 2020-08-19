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futebol

Lateral Danilo fecha parceria com a ONG Craque do Amanhã

Projeto Educacional e Sociesportivo celebra colaboração
com projeto do atleta da Juventus, da Itália...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 15:24

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:24

Crédito: Divulgação
O projeto Craque do Amanhã ganhou mais um importante reforço. Executado desde maio de 2012, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Projeto Educacional e Socioesportivo, que tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love e Paulo Henrique Ganso, fechou uma parceria com o projeto Futuro Re2ondo, do lateral da Juventus e da Seleção Brasileira, Danilo.
A parceria entre as partes visa beneficiar mensalmente 130 jovens em situação de vulnerabilidade social em Bicas, município do estado de Minas Gerais e cidade natal do jogador. Gestor do Craque do Amanhã, Felipe Espose falou sobre a importância da parceria.
“Ficamos extremamente felizes de poder auxiliar o Danilo a potencializar as ações e atividades do projeto Futuro Re2ondo. Em conjunto, iremos implementar uma metodologia utilizando o futebol como ferramenta de inclusão social, visando à formação desses jovens como cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, além de capacitá-los para inserção ao mercado de trabalho”, disse. Assim como o Craque do Amanhã, o projeto Futuro Re2ondo está aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte Federal, permitindo que pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, possam deduzir até 1% do Imposto de Renda devido.
O Craque do Amanhã é executado nos bairros do Arsenal e de Neves, no Rio de Janeiro, e beneficia crianças e adolescentes, com idade entre 8 e 17 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede pública de ensino, com prioridade para alunos portadores de deficiência.
A finalidade do projeto é criar oportunidades para que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, matriculados em escolas da rede pública de ensino, possam desenvolver habilidades esportivas, aliadas a uma formação humana integrada a valores educacionais, através de acompanhamento psicossocial, de estímulo à educação formal e de capacitação profissionalizante extracurricular. O projeto atua em três pilares da sociedade: família, escola e esporte.

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