Lateral Dalbert marca primeiro gol da Inter de Milão na temporada

Crédito: Dalbert busca vaga no elenco principal da Inter de Mião (Divulgação

Na temporada 2019/2020, o lateral esquerdo Dalbert vestiu a camisa da Fiorentina, foi titular em grande parte dos jogos e anotou seis assistências em 34 jogos. Depois de um bom desempenho com a camisa da Viola, o brasileiro retornou de empréstimo para a Inter de Milão e mostrou suas credenciais logo no primeiro amistoso.

Nesta terça-feira, em partida realizada no Centro de Treinamento Suning, a Inter de Milão venceu o clube suíço FC Lugano por 5x0, com gols de Dalbert, Lautaro Martínez e Lukaku, além do tento contra do zagueiro Ákos Kecskés.

O gol do brasileiro saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita, o lateral Hakimi cruzou para o atacante Lautaro Martinez na área, mas a defesa afastou e a bola sobrou para Dalbert chutar forte e abrir o placar. O primeiro gol da Inter de Milão na temporada teve um valor simbólico e sentimental para o jogador que perdeu a avó no último fim de semana.

- Tive uma das maiores tristezas da minha vida com a perda de uma pessoa que sempre vai estar no meu coração. Ela cuidou de mim e eu a considerava como uma mãe. Fico feliz de ter marcado um gol para homenageá-la. É uma pequena forma de agradecer todo o carinho que ela me deu. Vou continuar trabalhando para dar orgulho pra ela daqui. – lembra Dalbert