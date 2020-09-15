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futebol

Lateral Dalbert marca primeiro gol da Inter de Milão na temporada

Jogador volta de empréstimo da Fiorentina e homenageia a avó em amistoso
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Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 17:04
Crédito: Dalbert busca vaga no elenco principal da Inter de Mião (Divulgação
Na temporada 2019/2020, o lateral esquerdo Dalbert vestiu a camisa da Fiorentina, foi titular em grande parte dos jogos e anotou seis assistências em 34 jogos. Depois de um bom desempenho com a camisa da Viola, o brasileiro retornou de empréstimo para a Inter de Milão e mostrou suas credenciais logo no primeiro amistoso.
Nesta terça-feira, em partida realizada no Centro de Treinamento Suning, a Inter de Milão venceu o clube suíço FC Lugano por 5x0, com gols de Dalbert, Lautaro Martínez e Lukaku, além do tento contra do zagueiro Ákos Kecskés.
O gol do brasileiro saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita, o lateral Hakimi cruzou para o atacante Lautaro Martinez na área, mas a defesa afastou e a bola sobrou para Dalbert chutar forte e abrir o placar. O primeiro gol da Inter de Milão na temporada teve um valor simbólico e sentimental para o jogador que perdeu a avó no último fim de semana.
- Tive uma das maiores tristezas da minha vida com a perda de uma pessoa que sempre vai estar no meu coração. Ela cuidou de mim e eu a considerava como uma mãe. Fico feliz de ter marcado um gol para homenageá-la. É uma pequena forma de agradecer todo o carinho que ela me deu. Vou continuar trabalhando para dar orgulho pra ela daqui. – lembra Dalbert
A Inter de Milão, comandada por Antonio Conte, continua sua pré-temporada com mais dois amistosos nos dias 18 e 19 contra Carrarese e Pisa, respectivamente. No dia 26/09, a equipe enfrenta a Fiorentina, no Estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pelo Campeonato Italiano.

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