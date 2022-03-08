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Lateral da Trofense promete raça e entrega nas rodadas finais da segunda divisão portuguesa

Keffel admite que 'dedicação não vai faltar' no restante do campeonato
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 15:29

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:29

A Trofense ocupa a 15ª colocação da Liga Pro, a segunda divisão portuguesa. Com chances mínimas de acesso, a equipe agora luta para se manter na divisão, e se depender do lateral-esquerdo Keffel, entrega e raça não vão faltar.
- Sabemos que o acesso ficou mais difícil, mas não podemos deixar de sonhar. Restam alguns jogos, e garanto que vamos entrar em campo para dar o nosso máximo. Não podemos abaixar a cabeça. Agora é a hora de mostrar que somos unidos, e que estamos juntos no mesmo barco - admitiu Keffel, de 22 anos, que está na equipe portuguesa há duas temporadas.
- O campeonato não acabou. Ainda temos nossos objetivos, sabemos da dificuldade, mas não podemos desanimar. Dedicação não vai faltar, isso podem ter certeza. Vamos lutar ao máximo para que terminemos a temporada da melhor maneira possível. Vamos trabalhar em cima dessa manutenção - concluiu.
Com 27 jogos na temporada até aqui, a Trofense soma sete vitórias e oito empates.
Crédito: Lateral-esquerdoKeffelemaçãopelaTrofense(Foto:Divulgação

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