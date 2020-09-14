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futebol

Lateral da Portuguesa acredita no fator casa para avançar na A-2

Lusa tenta voltar à elite do Paulistão depois de cinco anos e tem o XV de Piracicaba, nesta segunda, às 17h, no Canindé. Lateral Vinicius Silva crê em classificação da Lusa...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 13:34
Crédito: Vinícius Silva crês na classificação da Portuguesa às semifinais da Série A-2 (Divulgação/Portuguesa
A Portuguesa entra em campo nesta segunda-feira, dia 14, para enfrentar o XV de Piracicaba em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Na partida de ida, disputada há uma semana, a Lusa perdeu por 3 a 2 e agora precisa de uma vitória por dois gols para avançar à fase semifinal, ou de um gol para levar aos pênaltis.
A desvantagem não é algo que assuste a equipe do Canindé, segundo o lateral-esquerdo Vinícius Silva.
- Fizemos uma primeira partida muito boa. Abrimos 2x0 logo no início, mas infelizmente sofremos a virada. Acredito que houve erro de arbitragem nos pênaltis marcados para o adversário, mas não quero entrar em polêmicas e sim focar no objetivo principal - disse.
Para ele, o fato de jogar a partida decisiva em casa fará a diferença para a classificação da Lusa no estadual.
- Provamos ao longo da competição que somos muito fortes em nossos domínios e vamos usar isso a nosso favor. Temos totais condições de seguir à semifinal e vamos lutar demais por isso - finalizou.
A Portuguesa, que terminou a fase de classificação em 3º lugar, com 27 pontos conquistados, tenta voltar à elite do Paulistão depois de cinco anos. Os times se enfrentam nesta segunda-feira, 17h, no estádio do Canindé.

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