Lateral da Portuguesa acredita no fator casa para avançar na A-2

Crédito: Vinícius Silva crês na classificação da Portuguesa às semifinais da Série A-2 (Divulgação/Portuguesa

A Portuguesa entra em campo nesta segunda-feira, dia 14, para enfrentar o XV de Piracicaba em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Na partida de ida, disputada há uma semana, a Lusa perdeu por 3 a 2 e agora precisa de uma vitória por dois gols para avançar à fase semifinal, ou de um gol para levar aos pênaltis.

A desvantagem não é algo que assuste a equipe do Canindé, segundo o lateral-esquerdo Vinícius Silva.

- Fizemos uma primeira partida muito boa. Abrimos 2x0 logo no início, mas infelizmente sofremos a virada. Acredito que houve erro de arbitragem nos pênaltis marcados para o adversário, mas não quero entrar em polêmicas e sim focar no objetivo principal - disse.

Para ele, o fato de jogar a partida decisiva em casa fará a diferença para a classificação da Lusa no estadual.

- Provamos ao longo da competição que somos muito fortes em nossos domínios e vamos usar isso a nosso favor. Temos totais condições de seguir à semifinal e vamos lutar demais por isso - finalizou.