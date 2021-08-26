Lateral da base do São Paulo é convocado para seleção portuguesa sub-18

Crédito: Rahel Patrasso/Saopaulofc.net

A base do São Paulo terá um jogador no Torneio de Limoges, na França, um dos mais conhecidos campeonatos de base no mundo. Trata-se do lateral João Moreira, que foi convocado para a seleção de Portugal sub-18. Brasileiro, ele tem dupla nacionalidade e foi convocado pela primeira vez para defender a seleção lusitana. Em entrevista ao site oficial do São Paulo, o jogador comemorou a convocação para a disputa internacional.

- É uma honra receber esse convite e poder representar a seleção portuguesa, com o aval do São Paulo. De fato, é fruto de um trabalho que vem sendo muito bem executado em todos os departamentos do clube. Para mim é a oportunidade de dar mais um passo em minha carreira, ter o primeiro contato com o estilo de jogo europeu e competir por mais um título - disse.

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CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILMoreira atua como lateral esquerdo e direito e também pode atuar no meio de campo. Ele tem sido utilizado mais no sub-17, mas também já reforçou o sub-20, sendo comandado pelo técnico Alex. Ele tem avó materna portuguesa, por isso conseguiu obter a dupla nacionalidade. O jogador viaja nos próximos dias para se apresentar à seleção e deve retornar ao clube no dia 6 de setembro.