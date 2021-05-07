Lateral da base comemora estreia como titular pelo Ceará: 'Alegria imensa!'

Crédito: Divulgação/Ceará

Contratado junto ao Atlético Tubarão-SC em outubro de 2020, Natan Masiero chegou ao Ceará para integrar a equipe Sub-20, mas logo foi chamado para integrar o grupo Sub-23, atual campeão brasileiro, e ontem fez sua estreia no time profissional do Ceará.

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O lateral direito celebrou sua primeira partida com a camisa alvinegra. Natan comentou que vinha treinando duro e tinha esperança de fazer sua estreia ainda no Campeonato Cearense.

'A ansiedade era grande, proporcional ao tamanho da responsabilidade. Faz cerca de seis meses que estou no clube e sonhava com isso desde o primeiro dia. Sinto uma alegria imensa por ter tido o privilégio de fazer minha estreia, ser titular e poder jogar os 90 minutos. Mas mais feliz ainda por ter ajudado o time a conseguir os três pontos', disse o camisa 2.

Sobre a relação com Guto Ferreira, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o garoto de 19 anos é só elogios. Disse que constantemente recebe orientações do técnico e que é notável sua melhora desde que passou a ser treinado pelo treinador do Vozão.