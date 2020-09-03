Lateral celebra vitória sobre o Cruzeiro: 'Resgate da confiança'

Crédito: Carlos Insaurriaga

O Brasil de Pelotas venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite da última quarta feita, no Bento de Freitas, em Pelotas , e conquistou a sua primeira vitória na Série B do Brasileirão em seis jogos. Com o resultado positivo, o Xavante deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima terceira posição somando seis pontos.

Para o lateral-esquerdo Bruno Santos, 32 anos, o triunfo dentro de casa foi importante no quesito confiança e moral para o restante da competição nacional.

- Sem dúvidas uma vitória importantíssima, diante de um time que brigar pelo acesso, jogo complicado. Nossa equipe teve uma atuação muito boa e fomos coroados com os três pontos. Soubemos sofrer, criamos, mostramos qualidade e o mais importante, retomamos a confiança paga a sequência da competição. Vínhamos de resultados ruins e nada melhor que uma vitória diante de uma equipe que é favorita ao acesso. Seguimos trabalhando para conquistarmos os objetivos do clube - disse o lateral do Xavante.