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futebol

Lateral celebra vitória sobre o Cruzeiro: 'Resgate da confiança'

Lateral-esquerdo Bruno Santos comemorou o triunfo diante da Raposa e destacou a confiança que a equipe ganha para a sequência da Série B...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:35

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 17:35
Crédito: Carlos Insaurriaga
O Brasil de Pelotas venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite da última quarta feita, no Bento de Freitas, em Pelotas , e conquistou a sua primeira vitória na Série B do Brasileirão em seis jogos. Com o resultado positivo, o Xavante deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima terceira posição somando seis pontos.
Para o lateral-esquerdo Bruno Santos, 32 anos, o triunfo dentro de casa foi importante no quesito confiança e moral para o restante da competição nacional.
- Sem dúvidas uma vitória importantíssima, diante de um time que brigar pelo acesso, jogo complicado. Nossa equipe teve uma atuação muito boa e fomos coroados com os três pontos. Soubemos sofrer, criamos, mostramos qualidade e o mais importante, retomamos a confiança paga a sequência da competição. Vínhamos de resultados ruins e nada melhor que uma vitória diante de uma equipe que é favorita ao acesso. Seguimos trabalhando para conquistarmos os objetivos do clube - disse o lateral do Xavante.
A equipe sulista volta a campo no próximo sábado (05), quando recebe a equipe do Náutico, ás 21h, no Bento de Freitas, pela oitava rodada da Série B. Lembrando que, o Brasil de Pelotas-RS tem um jogo a menos, que seria diante do Sampaio Corrêa pela quinta rodada da competição nacional.

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