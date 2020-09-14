Lateral celebra classificação do São Caetano e projeta sequência

Crédito: Divulgação/Instagram/Leonardo Lima

O Azulão garantiu a vaga nas semifinais da Série A2 do Paulistão após derrotar o Monte Azul nos pênaltis. A equipe venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas acabou sofrendo o revés pelo mesmo placar em casa. Entretanto, teve competência para garantir a vaga e seguir sonhando com o acesso.

Recém-chegado na equipe, o lateral Victor Luiz foi titular na partida contra o Audax, a última da primeira fase do torneio. Após a emocionante classificação para a semifinal, o atleta celebrou o momento importante para o grupo.

- É uma classificação essencial para todos nós no grupo. O sonho do acesso e de chegar ao nosso objetivo segue vivo e estamos trabalhando muito forte para isso. O elenco está focado e vamos nos concentrar em estudar o próximo adversário, para dar o melhor - disse o atleta.

Além da importante reta final do Paulistão A2 e a briga pelo acesso para a elite estadual, o Azulão inicia em breve a disputa da Série D.

A competição nacional já teve início da fase inicial e terá o começo da fase de grupos no próximo final de semana, de 19 e 20 de Setembro. A competição é mais um importante torneio para a equipe. Victor projetou a expectativa para o torneio.

- É muito bom poder disputar um Campeonato Brasileiro, a concorrência dentro do torneio é muito alta. Tive a chance de jogar a Série B pelo Londrina e espero ajudar o São Caetano com a experiência que tive. Temos a reta final de uma competição muito importante que é o Paulita e o início de um torneio nacional. Vejo o grupo muito focado e trabalhando firme para alcançar os objetivos - finalizou o jogador