Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lateral brasileiro vibra com time na liderança do Campeonato Armênio pela primeira vez na temporada
futebol

Lateral brasileiro vibra com time na liderança do Campeonato Armênio pela primeira vez na temporada

Pyunik, de Juninho, soma 57 pontos. O número é o mesmo do segundo colocado Ararat-Armênia, mas acaba ficando à frente nos critérios de desempate 
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 20:20

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 20:20

O Pyunik, time do lateral sergipano Juninho, assumiu a liderança do Campeonato Armênio pela primeira vez na temporada. O jogador, ex-Paraná e Itabaiana, vibrou com o momento vivido no clube restando oito jogos para o final da competição.
- É muito gratificante chegar nesta altura do campeonato na liderança. Isso mostra o resultado do belo trabalho que vem sendo feito por toda equipe. Sabemos que ainda restam algumas partidas, temos uma estrada ainda a percorrer. Vamos enfrentar ainda o nosso adversário direto na briga pelo título, mas vamos manter os pés no chão para no fim comemorar levantando a taça - comentou Juninho.
+ Confira e simule a tabela da Champions League 2021/22
Com 57 pontos, o Pyunik tem o mesmo número do segundo colocado Ararat-Armênia, mas a equipe de Juninho fica na ponta da tabela pelos critérios de desempate. Nesta quarta-feira, o time do brasileiro enfrenta em casa o BKMA, pela 28ª rodada do Campeonato Armênio.
- Sempre é um jogo duro contra eles, tem que manter 100% da concentração. Reta final de muito trabalho, ligado nos detalhes e que vai poder definir muita coisa. Tenho confiança que podemos sair vencedores - finalizou o sergipano, que ainda tem um confronto direto contra o Ararat-Armênia.
O campeão do Campeonato Armênio garante uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Já do segundo ao quarto colocados, a disputa é para tentar entrar na Liga da Conferência Europeia.
Crédito: Pyunik,deJuninho,soma57pontosnoCampeonatoArmênio(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados