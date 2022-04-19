Lateral brasileiro vibra com time na liderança do Campeonato Armênio pela primeira vez na temporada

O Pyunik, time do lateral sergipano Juninho, assumiu a liderança do Campeonato Armênio pela primeira vez na temporada. O jogador, ex-Paraná e Itabaiana, vibrou com o momento vivido no clube restando oito jogos para o final da competição.

- É muito gratificante chegar nesta altura do campeonato na liderança. Isso mostra o resultado do belo trabalho que vem sendo feito por toda equipe. Sabemos que ainda restam algumas partidas, temos uma estrada ainda a percorrer. Vamos enfrentar ainda o nosso adversário direto na briga pelo título, mas vamos manter os pés no chão para no fim comemorar levantando a taça - comentou Juninho.

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Com 57 pontos, o Pyunik tem o mesmo número do segundo colocado Ararat-Armênia, mas a equipe de Juninho fica na ponta da tabela pelos critérios de desempate. Nesta quarta-feira, o time do brasileiro enfrenta em casa o BKMA, pela 28ª rodada do Campeonato Armênio.

- Sempre é um jogo duro contra eles, tem que manter 100% da concentração. Reta final de muito trabalho, ligado nos detalhes e que vai poder definir muita coisa. Tenho confiança que podemos sair vencedores - finalizou o sergipano, que ainda tem um confronto direto contra o Ararat-Armênia.

O campeão do Campeonato Armênio garante uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Já do segundo ao quarto colocados, a disputa é para tentar entrar na Liga da Conferência Europeia.