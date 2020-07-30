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futebol

Lateral brasileiro se destaca em goleada da Fiorentina no Italiano

Dalbert foi responsável por dar assistência do primeiro gol de Frederico Chiesa...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 09:17
Crédito: Dalbert deu mais uma assitência no Campeonato Italiano no jogo contra o Bologna (Divulgação
Na última quarta-feira, a Fiorentina aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Bologna. No último jogo da temporada disputado no estádio Artemio Franchi, a Viola marcou quatro gols na segunda etapa, ultrapassou o Bologna na tabela e chegou a 10° colocação.
A vitória teve a ajuda do brasileiro Dalbert. Após pressão inicial no segundo tempo, o lateral-esquerdo recebeu bola alçada na área e tocou rasteiro para o atacante Frederico Chiesa fazer o primeiro gol da partida. Em noite inspirada, o camisa 25 da Fiorentina ainda fez mais dois na partida. O zagueiro sérvio Nikola Milenkovic também deixou sua marca.
- Foi uma vitória importante para a gente, ainda mais que o Bologna estava na nossa frente na tabela. Conseguimos converter as oportunidades em gols na segunda etapa e fico feliz de ter contribuído com mais uma assistência. Acredito que essa tenha sido uma boa temporada, consegui ser titular mais vezes e demonstrar meu futebol. Domingo tem mais um desafio e vamos buscar a vitória para nos mantermos entre os dez primeiros colocados.
Nesta temporada, Dalbert conseguiu a sequência de jogos que tanto esperava na Fiorentina. Emprestado pela Inter de Milão, o jogador foi titular em 34 jogos e somou sete assistências e um gol. O brasileiro volta a campo neste domingo para enfrentar o Spal.

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