Lateral brasileiro se destaca em goleada da Fiorentina no Italiano

Crédito: Dalbert deu mais uma assitência no Campeonato Italiano no jogo contra o Bologna (Divulgação

Na última quarta-feira, a Fiorentina aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Bologna. No último jogo da temporada disputado no estádio Artemio Franchi, a Viola marcou quatro gols na segunda etapa, ultrapassou o Bologna na tabela e chegou a 10° colocação.

A vitória teve a ajuda do brasileiro Dalbert. Após pressão inicial no segundo tempo, o lateral-esquerdo recebeu bola alçada na área e tocou rasteiro para o atacante Frederico Chiesa fazer o primeiro gol da partida. Em noite inspirada, o camisa 25 da Fiorentina ainda fez mais dois na partida. O zagueiro sérvio Nikola Milenkovic também deixou sua marca.

- Foi uma vitória importante para a gente, ainda mais que o Bologna estava na nossa frente na tabela. Conseguimos converter as oportunidades em gols na segunda etapa e fico feliz de ter contribuído com mais uma assistência. Acredito que essa tenha sido uma boa temporada, consegui ser titular mais vezes e demonstrar meu futebol. Domingo tem mais um desafio e vamos buscar a vitória para nos mantermos entre os dez primeiros colocados.