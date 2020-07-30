Lateral brasileiro se destaca em goleada da Fiorentina no Italiano

Na última quarta-feira, a Fiorentina aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Bologna. No último jogo da temporada disputado no estádio Artemio Franchi, a Viola marcou quatro gols na segunda etapa, ultrapassou o Bologna na tabela e chegou a 10° colocação.
A vitória teve a ajuda do brasileiro Dalbert. Após pressão inicial no segundo tempo, o lateral-esquerdo recebeu bola alçada na área e tocou rasteiro para o atacante Frederico Chiesa fazer o primeiro gol da partida. Em noite inspirada, o camisa 25 da Fiorentina ainda fez mais dois na partida. O zagueiro sérvio Nikola Milenkovic também deixou sua marca.
- Foi uma vitória importante para a gente, ainda mais que o Bologna estava na nossa frente na tabela. Conseguimos converter as oportunidades em gols na segunda etapa e fico feliz de ter contribuído com mais uma assistência. Acredito que essa tenha sido uma boa temporada, consegui ser titular mais vezes e demonstrar meu futebol. Domingo tem mais um desafio e vamos buscar a vitória para nos mantermos entre os dez primeiros colocados.
Nesta temporada, Dalbert conseguiu a sequência de jogos que tanto esperava na Fiorentina. Emprestado pela Inter de Milão, o jogador foi titular em 34 jogos e somou sete assistências e um gol. O brasileiro volta a campo neste domingo para enfrentar o Spal.