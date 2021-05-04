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futebol

Lateral brasileiro pode ser contratado pelo Bayern

Emerson Royal pertence ao Barcelona, mas atua pelo Betis. Ala direito interessa diversos clubes do mercado europeu para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 11:55

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 11:55

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Bayern de Munique está interessado na contratação do lateral direito Emerson Royal, do Betis, segundo a "Sky Sports". Apesar do elenco contar com Pavard e Bouna Sarr, os dirigentes não estão convencidos, buscam reforçar o setor e podem oferecer uma proposta ao brasileiro.Após o término desta temporada, o ala retorna ao Barcelona após o fim do empréstimo com a equipe alviverde. Apesar dos três anos de contrato com o clube culé, o camisa 22 desperta o interesse de diversos outros clubes da Europa, como Tottenham, PSG, Inter de Milão, Milan e Bayer Leverkusen.
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Caso o Barça decida vender o brasileiro na próxima janela de transferências, o Betis tem direito a receber uma porcentagem sobre uma futura saída do jogador antes de janeiro de 2022. No entanto, não há nenhuma proposta oficial até o momento.

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