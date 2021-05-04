Lateral brasileiro pode ser contratado pelo Bayern

O Bayern de Munique está interessado na contratação do lateral direito Emerson Royal, do Betis, segundo a "Sky Sports". Apesar do elenco contar com Pavard e Bouna Sarr, os dirigentes não estão convencidos, buscam reforçar o setor e podem oferecer uma proposta ao brasileiro.Após o término desta temporada, o ala retorna ao Barcelona após o fim do empréstimo com a equipe alviverde. Apesar dos três anos de contrato com o clube culé, o camisa 22 desperta o interesse de diversos outros clubes da Europa, como Tottenham, PSG, Inter de Milão, Milan e Bayer Leverkusen.