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Lateral brasileiro do Wolfsburg tem zero erros defensivos e lidera número de desarmes na Bundesliga

Paulo Otávio é o jogador com a melhor média de desarmes por jogo da Bundesliga
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LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 12:12

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:12

Crédito: Paulo Otávio é um dos principais destaques defensivos da Bundesliga (Divulgação / Wolfsburg
A campanha do Wolfsburg tem sido uma das mais elogiáveis de toda a Bundesliga. Próximo de garantir a classificação direta para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, a equipe ocupa a terceira posição, restando apenas duas rodadas para o fim da competição.Um dos destaques da campanha dos Lobos é o lateral-esquerdo Paulo Otávio, que está na sua segunda temporada com a camisa do clube alemão. Titular, o camisa seis tem ganhado destaque no setor defensivo, liderando o número de desarmes entre os jogadores da equipe (58). O brasileiro também lidera a média de desarmes por jogo (2.8) entre todos os atletas que disputam o Campeonato Alemão. Nos 21 jogos que esteve em campo, o ala não contabiliza nenhum erro defensivo, segundo o "Sofascore".
> Veja a tabela da Bundesliga
- Para ser bem sincero, eu não ligo muito para números, mas fico feliz ao ver que meu trabalho vem sendo bem feito. Construímos algo legal nessa temporada e fico contente de poder ajudar o Wolfsburg. Eu assisto bastante os jogos dos adversários, também procuro ver meus jogos para saber o que errei e o que acertei, então posso dizer que esses números não são por acaso, são frutos de muito estudo, foco e disciplina - disse o lateral, antes de completar sobre a possível vaga para a Champions League:
- Esse é o nosso objetivo. Temos dois jogos pela frente e não podemos abaixar a cabeça agora. É hora de manter os pés no chão e deixar a cabeça fria, apenas focada em dar o nosso melhor. A mentalidade tem de ser essa. Não podemos mudar o jeito de jogar, ainda mais agora. Com humildade e muito trabalho, acredito que podemos alcançar esse objetivo - concluiu Paulo Otávio.
Valendo vaga na Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2021/2022, o Wolfsburg encara o Red Bull Leipzig no próximo domingo, às 15h30, horário de Brasília.

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