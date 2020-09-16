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futebol

Lateral brasileiro do Konyaspor projeta nova temporada na Turquia

Guilherme Sityá defende o time da elite turca desde janeiro deste ano
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 19:17
Crédito: Divulgação
Teve início na última semana a edição 2020/21 do Campeonato Turco. Com um regulamento especial por conta da pandemia da Covid-19, uma equipe folga por rodada. O Konyaspor, do lateral-esquerdo Guilherme Sityá, assistiu os rivais a entrarem em campo pela primeira vez na rodada inicial.
No próximo sábado, o time do brasileiro faz a sua estreia diante do Gençlerbirligi. Um dos grandes destaques do clube na última temporada, Guilherme Sityá projetou o seu segundo ano consecutivo em solo turco.
- Na temporada passada consegui ter uma ideia de como é o Campeonato Turco e me adaptei muito bem. Quero manter o bom rendimento que eu tive e manter a regularidade nos jogos. Espero que nessa nova temporada a nossa equipe consiga brigar na parte de cima da tabela. Não vai ser uma temporada fácil, até porque temos mais times na liga e vão cair quatro equipes - disse Guilherme Sityá.
Desde a sua chegada ao Konyaspor, em janeiro deste ano, Guilherme Sityá realizou nove jogos pela Süper Lig, sendo todos como titular. O brasileiro deu uma assistência e foi eleito três vezes o melhor em campo neste período.

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