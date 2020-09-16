Lateral brasileiro do Konyaspor projeta nova temporada na Turquia

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Teve início na última semana a edição 2020/21 do Campeonato Turco. Com um regulamento especial por conta da pandemia da Covid-19, uma equipe folga por rodada. O Konyaspor, do lateral-esquerdo Guilherme Sityá, assistiu os rivais a entrarem em campo pela primeira vez na rodada inicial.

No próximo sábado, o time do brasileiro faz a sua estreia diante do Gençlerbirligi. Um dos grandes destaques do clube na última temporada, Guilherme Sityá projetou o seu segundo ano consecutivo em solo turco.

- Na temporada passada consegui ter uma ideia de como é o Campeonato Turco e me adaptei muito bem. Quero manter o bom rendimento que eu tive e manter a regularidade nos jogos. Espero que nessa nova temporada a nossa equipe consiga brigar na parte de cima da tabela. Não vai ser uma temporada fácil, até porque temos mais times na liga e vão cair quatro equipes - disse Guilherme Sityá.